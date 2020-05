Drone maakt beelden van nog altijd smeulende Deurnese Peel, om nablussen makkelijker te maken

Dat moet het nablussen makkelijker maken. De vluchten werden uitgevoerd door het speciale droneteam van de brandweer Midden- en West-Brabant.

De brand verwoestte bijna het hele natuurgebied dat 1000 hectare groot is. Ondergronds smeult het veen nog door. Omdat dit een hardnekkig soort brand is, duurt het nablussen weken. De controle daarop is overgedragen van de brandweer aan Staasbosbeheer.

Zo zag de brand in de Deurnese Peel er eind april van boven uit, ook gefilmd met een drone