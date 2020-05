Na een maand 'rust' gaat er weer een auto in vlammen op in Oss

De auto ging aan de Bilderdijkstraat in Oss in vlammen op (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Na bijna een maand 'rust' ging er zaterdagnacht weer een auto in vlammen op in Oss. Deze auto was geparkeerd aan de Bilderdijkstraat.

Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Perzikhof

De vorige keer dat een auto onder verdachte omstandigheden in vlammen opging in Oss, was begin april. Toen was het raak aan het Perzikhof in de wijk Ussen.

Oss wordt al maandenlang geteisterd door autobranden.