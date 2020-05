Nieuwe directeur voor NAC Breda

Mattijs Manders is de nieuwe directeur van NAC. Hij volgt Luuc Eisenga op die afgelopen woensdag door de Bredase voetbalclub werd ontslagen. Manders treedt officieel op 1 juni in dienst bij NAC, maar zal eerder werkzaamheden verrichten.

Mattijs Manders is momenteel directeur van de Eredivisie CV en was daarvoor in de voetballerij werkzaam als algemeen directeur bij ADO Den Haag.

"Mattijs is een zwaargewicht in de voetballerij", zo verklaart voorzitter Edwin van Baal de keuze van de Raad van Commissarissen van NAC. "Hij heeft veel ervaring en aangetoond leiderschap. Daarnaast is Mattijs een empathisch persoon die in staat is om met alle geledingen binnen onze club het gesprek aan te gaan. Hij begrijpt de dynamiek van een volksclub, maar is ook sterk in de professionele, zakelijke kant van zijn functie. Hij kan NAC naar een hoger plan brengen, naar de eredivisie ja."

Zorgvuldig proces

Manders volgt in Breda Luuc Eisenga op als algemeen directeur. De Fries, die in het voorjaar van 2019 in dienst trad, werd afgelopen woensdag uit zijn functie ontheven. Een beslissing die zeker geen paniekvoetbal is geweest, maar een gevolg van een proces dat al eerder liep. Door de coronacrisis is de bekendmaking echter pas later gedaan. NAC en Eisenga verschilden fundamenteel van inzicht over de aansturing van de interne organisatie en samenwerking.

'Het is een goed doordacht plan'

"Op het moment dat duidelijk werd dat we niet met Luuc verder zouden gaan, hebben we meteen geschakeld en gezocht naar een opvolger", zegt Edwin van Baal. "We wilden namelijk absoluut niet in een bestuurlijk vacuüm terecht komen. Bovendien wilden we ook boven alles dat de nieuwe directeur tijdig aan het nieuwe seizoen 2020/2021 kan beginnen. Want als daarmee te laat wordt aangevangen, begin je met een 1-0 achterstand. Er is namelijk veel werk aan de winkel in deze uiterst complexe tijd. Het is een goed doordacht plan dat in het belang van NAC is."

Visie, stabiliteit, continuïteit en groei

"Ik ken NAC natuurlijk als een echt voetbalbolwerk, een traditieclub waar in Nederland met heel veel warmte over wordt gesproken", zo zegt Mattijs Manders. "De bijzondere sfeer in Breda is alom bekend, en juist die trouwe en loyale achterban maakt NAC tot zo’n enorm interessante en boeiende club. NAC-supporters kunnen ook kritisch zijn, maar dat is alleen maar goed: het tekent juist de enorme betrokkenheid. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde voor NAC."

"Samen met de rest van de organisatie streef ik de komende jaren naar visie, stabiliteit, continuïteit en groei. Daarbij is het fijn om eindelijk weer eens in Brabant, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, aan de slag te gaan. Ik hecht eraan om te werken in een goed team dat mét elkaar en voor elkaar door het vuur gaat, een basisvoorwaarde voor succes", aldus Manders.

