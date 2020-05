Politiemol Mark M. krijgt ook in hoger beroep vijf jaar cel

Politiemol Mark M. is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat hij 'schaamteloos' zijn ambtsgeheim heeft geschonden.

M. werkte bij de politie in de regio Eindhoven en kon in de computersystemen vertrouwelijke informatie opvragen over mensen en over rechercheonderzoeken. Dat gebeurde op verzoek van mensen uit de onderwereld én tegen betaling, oordeelt het gerechtshof. De rechtbank vond die betaling niet bewezen, het hof nu dus wél.

M. kon zo jarenlang (2011-2015) ongestoord duizenden opvragingen doen en doorsluizen naar criminelen. Die wisten daardoor wat de politie aan het doen was en konden maatregelen nemen.

Criminelen profiteerden

"Hij heeft met zijn handelen het politieoptreden gefrusteerd. Daardoor konden diverse criminelen de dans ontspringen", oordeelde het hof. In de uitspraak werd de naam van Tommy van der Sommen genoemd. De veroordeelde Eindhovense wietcrimineel zou ook (indirect) contact hebben gehad met de mol. Algemeen wordt al langer aangenomen dat hij mede daardoor uit handen kon blijven van de politie. Hij is al jaren voortvluchtig en zit mogelijk in Spanje.

De ex-politieman is maandag ook veroordeeld voor omkoping en witwassen. Hij is vrijgesproken van lidmaatschap van een criminele organisatie wegens gebrek aan bewijs. Daar was hij eerder wel voor veroordeeld. Toch vond het hof vijf jaar cel een geschikte straf, gezien de ernst van de zaak.

M. mag ook tien jaar lang niet in dienst zijn van de overheid. Het hof heeft bepaald dat hij mag worden aangehouden om zijn resterende celstraf uit te zitten. Dat kan betekent dat als hij weer in Nederland komt hij in de boeien wordt geslagen. Hij woont nu in Oekraïne

Zelfde straf

Voor de rechtbank was bij zijn proces in 2018 ook al 5 jaar geëist en opgelegd. Met diezelfde eis kwam de aanklager in hoger beroep twee weken geleden. De behandeling van het hoger beroep leverde geen nieuwe inzichten op.

Mark M. (33) was zelf niet bij zijn hoger beroep en ook niet bij de uitspraak. De Limburger is eerder door een fout bij het OM vrijgelaten en verhuisde naar Oekraïne waar hij al een nieuw leven aan het opbouwen was. Volgens zijn advocaat wilde hij wel komen voor het proces maar was dat onmogelijk door de coronamaatregelen.

De uitspraken werden gedaan in een zittingzaal van het paleis van justitie in Den Bosch. In de zaal zaten de rechters en de aanklager in hoger beroep. De uitspraak was ook te volgen via een beveiligde Skypeverbinding. Daar zaten 14 mensen in, de verdachten, advocaten en media in.

Makelaar en afnemers

Een handlanger van Mark S. (50) kreeg 3 jaar. Dat was ook geëist. Hij zou hebben opgetreden als makelaar van de informatie. Bij hem thuis in Veldhoven vond de politie veel geld en vertrouwelijke politieinformatie.

Twee afnemers uit Geldrop en Veldhoven hoorden maandag ook hoe het hof over hun rol denkt: 6 maanden cel en vrijspraak