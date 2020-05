Extreem zware carnavalsmishandeling in pizzeria: vier mannen hebben nog een week om zich te melden

Het gaat om heftige beelden waarop te zien is hoe meerdere personen elkaar schoppen, slaan en elkaar te lijf gaan met barkrukken. Ook is te zien dat een 33-jarige man met zijn gezicht tegen een muur wordt gegooid, knock-out achterover valt en met zijn achterhoofd tegen de grond klapt. Daarna trapt zijn belager meerdere keren op hem in, terwijl hij zonder te bewegen op de grond ligt.

De politie noemt de beelden van de vechtpartij ‘zeer heftig’. Ze vermoedt dat de vier gezochte mannen uit Den Haag of omgeving komen. “Maar misschien hebben ze ook wel een link met Brabant.”

Het slachtoffer werd bewusteloos en met flinke verwondingen in het gezicht per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels beter met hem, zo laat de politie weten. In officiële termen gaat het om ‘poging tot doodslag’.

Eigenaar Star deed tegenover Omroep Brabant aangeslagen zijn verhaal over wat er die bewuste nacht gebeurde in zijn zaak.

