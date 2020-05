Dodenherdenking in coronatijd: trompetten schallen door stille straten van Etten-Leur

Om twee minuten voor acht zette Thomas zijn trompet aan zijn lippen. Hij stond op het kerkhof aan de Stationsstraat in Etten-Leur, waar verschillende oorlogsslachtoffers begraven liggen. Thomas: "Mijn voormalig trompetleraar vroeg of ik wilde spelen op deze begraafplaats. In eerste instantie vond ik het een beetje een rare plek. Maar toen ik hoorde dat er oorlogsslachtoffers begraven liggen, vond ik het juist een hele mooie plek om te spelen. Het is een ode aan de mensen die hier liggen."

Zo klonk The Last Post van Thomas op de begraafplaats in Etten-Leur:

En Thomas was niet de enige. Veel trompettisten speelden op verschillende plekken in Etten-Leur het Signaal Taptoe, ook wel bekend als de Last Post. Zo stond er iemand op het dak van cultureel centrum De Nobelaer, voor een verzorgingshuis en bij het carillon in de kerk.

Bang dat moment verloren zou gaan

Het is een initiatief van Bastiaan Anink, voorzitter van de plaatselijke Oranjestichting. Hij legt uit: "Normaal ga je op 4 mei van drukte naar stilte. Maar nu is het de hele dag stil. Ik was bang dat het moment daardoor verloren zou gaan."

Bastiaan deed een oproep om op 4 mei voorafgaand aan de twee minuten stilte het Signaal Taptoe te spelen. Er daar werd massaal gehoor aan gegeven. "Binnen een uur had ik al negentien aanmeldingen van muzikanten uit Etten-Leur. En daarna kreeg ik ook enthousiaste reacties uit onder meer Arnhem, Voerendaal en Sint Anthonis. Het is een soort olievlek geworden."

Onverwacht mooi

De geplande evenementen rondom 75 jaar bevrijding konden dit jaar niet doorgaan. Maar Bastiaan ziet ook een positieve kant. "Dat is jammer, maar ik denk dat mensen zich nu misschien nog wel meer betrokken voelen dan normaal. Dat is onverwacht mooi. We hebben er het mooiste van gemaakt wat onder deze omstandigheden kon."

Zelf bespeelt Bastiaan geen instrument. Maar hij wilde het herdenkingsmoment niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. "Ik zing in het koor van de kerk dus ik heb na de stilte uit volle borst het Wilhelmus gezongen."

LEES OOK:

Oproep om met dodenherdenking je raam open te zetten en signaal Taptoe te spelen

Taptoe in duizenden achtertuinen tijdens dodenherdenking op 4 mei