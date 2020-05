Vos Logistics uit Oss heeft 89 trucks terug na betaling van half miljoen euro aan justitie

Vos Logistics uit Oss heeft de 89 trucks terug, die justitie in Belgiƫ twee maanden geleden in beslag nam. In ruil daarvoor betaalde het transportbedrijf een borgsom van een half miljoen euro. Ook heeft de aanklager voorlopig beslag gelegd op een bedrijfspand in het Belgische Pittem. Dat zegt directeur Frank Verhoeven van Vos.

Deze 'deal' tussen justitie en Vos Logistics vloeit voort uit een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende sociale uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het transportbedrijf truckers uit Roemenië en Polen willens en wetens te weinig loon betaald. Daarmee zou het bedrijf in België ook belasting hebben ontweken en zichzelf illegaal een betere concurrentiepositie hebben verschaft.

Inval

In het weekend van 29 februari en 1 maart deed het OM bij onze zuiderburen een inval op twee locaties van Vos Logistics in Pittem en Zeebrugge. Onderzoekers verhoorden 87 chauffeurs. Tegelijkertijd legden zij 89 trucks aan de ketting. Aan de hand van in beslag genomen financiële documenten hoopt justitie zicht te krijgen op de omvang van de vermeende strafbare feiten.

Om de vrachtwagens terug te krijgen, moest Vos Logistics over de brug komen met een hoog geldbedrag, dat vooruitlopend op een eventuele veroordeling alvast geïnd kon worden. Dat is volgens directeur Verhoeven van Vos Logistics vorige maand gebeurd.

Ruim twee miljoen

Volgens hoofdofficier van justitie Danny Meirsschaut is de de borgsom ongeveer gelijk aan de waarde van de 89 vrachtwagens. Om hoeveel geld het inclusief de beslaglegging op het bedrijfsgebouw van Vos Logistics in Pittem gaat, is onduidelijk. Eerder noemde Meirsschaut een bedrag van 25.0000 euro per truck, waardoor de borgsom op 2.225.000 euro zou uitkomen.

Coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus loopt het onderzoek naar sociale uitbuiting flinke vertraging op, weet de hoofdofficier. "Dit soort zaken heeft nu geen prioriteit. Inzet van politie is door de coronacrisis ergens anders nodig." Wanneer het OM verwacht de zaak voor de rechter te krijgen, kan Meirsschsaut om die reden nog niet zeggen.

Directeur Verhoeven van Vos Logistics zegt vertrouwen te hebben in 'een goede afloop' van het onderzoek. De tijdelijke inbeslagname heeft de dienstverlening van het bedrijf, dat in totaal 1400 trucks heeft, niet verstoord. Wel ondervindt het bedrijf veel last van het coronavirus. Er is een stevige afname in het aantal ritten dat Vos Logistics maakt.

LEES OOK:

