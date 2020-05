NAC wil geen voetbalkerkhof meer zijn: 'Walgelijk dat we slechte naam hebben'

Hij heeft maandagochtend voor het eerst wat 'elleboogjes' gegeven op de burelen van zijn nieuwe werkgever. Mattijs Manders begint officieel pas op 1 juni als directeur van NAC, maar staat te popelen om aan zijn nieuwe klus te beginnen. Hij tekent bij de Bredase club een contract voor onbepaalde tijd, want de samenwerking moet lang en duurzaam zijn.

En dat is nou net iets waar de Bredase club niet om bekend staat. Vele trainers, bestuurders en (technisch)directeuren vonden de laatste tien jaar in Breda vroegtijdig hun Waterloo en werden een voor een buiten geschopt. Een vervelende en zeker ook dure traditie.

Ook onder de nieuwe Raad van Commissarissen, actief vanaf de herfst van 2019, vlogen er twee belangrijke medewerkers uit. Op oudejaarsdag werd trainer Ruud Brood ontslagen en afgelopen woensdag mocht directeur Luuc Eisenga zijn biezen pakken. Beide heren werden overigens niet door de huidige RvC aangesteld en beide keren was het geen paniekvoetbal maar een weloverwogen besluit. Het moet de laatste keer zijn.

Voetbalkerkhof

Want NAC wil de slechte naam echt kwijt en het is dan ook een nadrukkelijke en vurige wens van de huidige bestuurders om met directeur Manders (en eigenlijk al het personeel) wel een langdurige relatie tot stand te brengen.

"Aan wat er in het verleden gebeurd is, kunnen wij niets meer veranderen", zegt NAC-voorzitter Edwin van Baal. "Wij hebben Mattijs aangetrokken voor de lange termijn en wij vinden het walgelijk dat NAC bekend staat als een club waar heel veel gewisseld wordt. Waarbij ook zelfs het woord kerkhof gebruikt wordt. Wij willen dat NAC vanuit stabiliteit gaat groeien en dat doe het met een team van mensen die er ook voor langere tijd met elkaar samenwerken."

Bekijk hier het gehele interview met RvC-voorzitter Edwin van Baal.

Zorgvuldige voetbalvisie

Er is bij NAC zorgvuldig gehandeld, zo meent voorzitter Van Baal die met zijn Raad van Commissarissen vanaf de herfst van 2019 actief is.. "Er is veel gebeurd, maar turbulent zou ik het niet willen noemen", zo zegt hij. "Turbulent zou de indruk kunnen wekken dat er sprake was van paniek en dat is allesbehalve het geval. We werken zorgvuldig en met een voetbalvisie."

Wat er in het verleden is gebeurd, dat zal wel.

Dat kan nieuweling Mattijs Manders alleen maar beamen. "We hebben heel veel tijd gestoken in het proces en zijn niet over één nacht ijs gegaan", zo zegt hij. "Dat geeft mij veel vertrouwen en het is een weloverwogen besluit vanuit de club en van mijn kant. En wat er in het verleden is gebeurd, dat zal wel."

'Steun supporters van levensbelang'

Manders wil graag aan de slag in Breda en weet dat zijn voornaamste taak voorlopig is om NAC zo goed mogelijk door de coronacrisis te leiden. Ook de voetbalwereld staat in brand en dat zal een (financieel) moeilijke klus worden. Maar hij er vertrouwen in doordat er bij NAC een goed fundament ligt.

De belangrijkste waarde van NAC is de achterban. De supporters zijn keihard nodig om de club door de crisis heen te loodsen. Met de supporters begint denk ik het bestaansrecht van een voetbalclub. Dat zit hier in Breda zeker goed en dat geeft NAC een voorsprong op veel andere clubs. Dat is voor ons van levensbelang."

Tering naar de nering

Maar er is natuurlijk meer. "We zullen heel goed moeten kijken hoe we gaan budgetteren., misschien wel zonder publiek. We moeten alles doorrekenen en dus ook het meest zwarte scenario. We zullen de tering naar de nering moeten zetten."

Bekijk hier de video met Mattijs Manders, de nieuwe directeur van NAC.

LEES OOK: Mattijs Manders nieuwe directeur NAC Breda

LEES OOK: Luuc Eisenga weg als directeur bij NAC Breda.