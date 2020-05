Natuurbrand in Gilze, extra veel brandweermannen ingezet vanwege droogte

In een bos aan de Noordergrensweg in Gilze brak maandagmiddag brand uit. Het gaat om een dichtbegroeid stuk bos dat moeilijk te bereiken is.

Ongeveer veertig brandweerlieden zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft extra veel mensen ingezet vanwege de droogte.

Nablussen

Het vuur was rond vijf uur onder controle. Wel is de brandweer nog aanwezig om na te blussen en om de boel in de gaten te houden. Het is niet bekend hoeveel hectare natuur verloren is gegaan.