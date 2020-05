Tompoucen uitdelen, orgelspelen en kwartetten: er kan toch veel op Bevrijdingsdag

Door de grootschalige Bevrijdingsdagactiviteiten is, vanwege de coronamaatregelen, uiteraard een streep gegaan. Geen Bevrijdingsfestival in Den Bosch dus. En toch wordt op enkele plaatsen gepast ‘onze’ bevrijding gevierd.

Vooral is dit belangrijk voor de oudere mensen in de samenleving, die zoveel aandacht tekort komen in deze crisistijd. Bovendien heeft een aantal 'de oorlog' meegemaakt. Tienduizenden van hen zullen erg blij zijn met de tompouce die ze deze 5e mei gratis krijgen. Ze hebben de lekkernij te danken aan een initiatief van Gewoon mensen. Onder anderen leden van de Tilburgse roeivereniging Vidar gaan ze uitdelen in Hilvarenbeek en Tilburg.

Herinnering aan Wilhelmina

Alphen-Chaam is één van de weinige gemeenten in Brabant die wel, bescheiden, een officieel moment kennen. Op Landgoed Anneville wordt een kunstwerk onthuld, dat herinnert aan de tijd die de toenmalige koningin Wilhelmina er 75 jaar geleden doorbracht.

“Ze verbleef er zes weken en hoorde op die plek dat de Duitsers zich hadden overgegeven. Dit hadden we in een weekend in juni groots willen vieren, maar ook dat moest worden afgelast”, vertelt een woordvoerster van de gemeente Alphen-Chaam. “We wilden dit toch niet vergeten en hebben ervoor gekozen om het kunstwerk dinsdag te onthullen. Het is een poosplaats van Pien Storm-Van Leeuwen uit Chaam, zoals ze er veel meer heeft ontworpen.”

'Zing, vecht, huil, etc'

Veel landgenoten zijn vrij en hijsen de vlag in top. Verder is op diverse plaatsen ook te horen dat het een bijzondere dag is. Om elf uur ’s morgens al is vanuit de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel onder meer de melodie te horen van ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. Het lied van Ramses Shaffy wordt om twaalf uur ook gespeeld op het klokkenspel van de Vincent van Goghkerk in Etten-Leur.

Stipt om vijf voor vijf ’s middags zal dit aanstekelijke deuntje uit veel meer klokkentorens klinken. En, zo is althans de wens van cabaretière Claudia de Breij, uit duizenden kelen.

In Rucphen wordt uitgekeken naar het moment waarop de videoboodschappen worden uitgezonden, die inwoners de afgelopen maand hebben in kunnen sturen. De collage wordt via de Facebookpagina van dorpshuis Agora verspreid.

Kwartetten in Heusden

Ondanks de feestelijke aanleiding en het verwachte mooie weer zal ook voor deze 5 mei het devies zijn om zoveel mogelijk binnen te blijven. In de gemeente Heusden heeft de Heemkundekring Onsenoort iets om de tijd te doden: een kwartet. Onbedoeld, want het spel was al bedacht voordat het coronavirus zich verspreidde. Het kwartet is er om samen mee te spelen, de gedachten te verzetten én wat op te steken van vooral de periode van eind 1944 tot medio mei 1945.

Het 'eiland van Heusden' (omsloten door het Drongelens/Afwateringskanaal in het zuiden en de Maas in het noorden) werd begin november 1944 bevrijd van de bezetter. Dat was iets later dan het grootste deel van de rest van de provincie. Maar het werkelijke gevoel van herwonnen vrijheid en leven zonder angst kwam pas vanaf 5 mei 1945 los.

'Kom bewonderen in Gilze en Rijen'

Mensen die dinsdag in de gemeente Gilze en Rijen zijn, kunnen zich vergapen aan de bijna zeventig billboards die er hangen. Op de borden staat een afbeelding van een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog met een korte toelichting plus uitspraken van kinderen over wat vrijheid voor hen betekent. Aan elke paal zijn drie vlaggen aangebracht: die van Canada en Polen, want daar kwam de bevrijders vandaan, en uiteraard onze driekleur.

Bewonder alle borden, meldt de gemeente op haar site, met als toevoeging: ‘Natuurlijk wel op gepaste afstand en volgens de maatregelen van het RIVM.’