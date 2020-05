LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Misschien beseffen we dit jaar wel meer dan ooit wat vrijheid betekent'

Het bevrijdingsvuur brandt in Den Bosch

Het wordt dinsdag een beetje aparte Bevrijdingsdag. Vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiƫle feestdag thuis. Uitgerekend in het jaar dat het precies 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. "Misschien beseffen we dit jaar wel meer dan ooit wat vrijheid betekent", zei staatssecretaris Paul Blokhuis bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Van alle 'coronaverdachte' patiënten die in Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen, heeft tussen de 10 en 20 procent het coronavirus.

In Brabant zijn 31 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek maandag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8435.

Sinds zondag zijn bij het RIVM 26 nieuwe coronadoden gemeld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

06.01

Het kabinet moet stoppen om te proberen consumenten via Europese wetgeving te dwingen vouchers te accepteren voor - vanwege het coronavirus - geannuleerde vluchten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bond ondermijnt de Nederlandse overheid de consumentenrechten. "Veel consumenten hebben goede redenen om zo’n voucher niet te accepteren", vindt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Bijvoorbeeld omdat het water hen zelf aan de lippen staat dankzij de crisis."

03.30

Bevrijdingsdag had dit jaar een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt mensen op een andere manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid, bijvoorbeeld door de vlag uit te hangen en het gesprek erover aan te gaan.

02.59

Reizigersclubs roepen politiek Den Haag op haast te maken met de besluitvorming rond het openbaar vervoer. Dat meldt De Telegraaf. Volgens Rover-directeur Freek Bos moet 'de dienstregeling zo snel mogelijk weer honderd procent worden'. NS en ProRail zijn intussen koortsachtig aan het experimenteren met oplossingen in de trein en op zes stations om het gevaar van besmetting te verkleinen.

23.31

Nog eens 11.500 leerlingen die zelf geen laptop of tablet hebben om thuis schoolwerk te doen, kunnen er een krijgen. Onderwijsminister Arie Slob trekt daarvoor nog eens 3,8 miljoen euro uit. Toen medio maart de scholen vanwege het coronavirus dichtgingen, maakte het kabinet al 2,5 miljoen vrij voor leerlingen die zelf geen laptop of tablet kunnen betalen. Daarmee konden bijna 7000 kinderen worden geholpen. Maar dat was niet genoeg.