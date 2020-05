LIVEBLOG CORONAVIRUS: forse stijging aantal coronadoden in Nederland, 12 nieuwe Brabantse doden

De voornaamste feiten op een rij:

Van alle 'coronaverdachte' patiënten die in Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen, heeft tussen de 10 en 20 procent het coronavirus.

In Brabant zijn 33 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek dinsdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8468.

Sinds maandag zijn bij het RIVM 86 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van de cijfers van gisteren (+26).

14.40

“Het is een wonder.” Dit zegt Yvonne Klaassen (58) uit Eindhoven nu het eindelijk beter gaat met haar man Jos (62). Hij ligt al weken op de intensive care van het Catharina Ziekenhuis met corona. “Gisteren zes weken geleden werd hij opgehaald met de ambulance en de volgende dag werd hij op de intensive care in slaap gebracht en aan de beademing gelegd. En nu heb ik net het bericht gekregen dat hij morgen of overmorgen van de ic af mag. Het is gewoon geweldig.”

14.20

We zitten inmiddels al een flinke tijd met zijn allen in de intelligente lockdown. Veel mensen zijn daarom benieuwd wanneer een deel van de maatregelen weer kan worden opgeheven. Wanneer mag je weer naar je werk? Of naar het terras?



14.02

Sinds maandag zijn er bij het RIVM 86 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van die sterftecijfers gisteren (26), wat het laagste dodencijfer in weken was. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland staat nu op 5168.

In Brabant zijn nu in totaal 8468 coronabesmettingen gemeld. Sinds gisteren zijn er 33 door het RIVM geregistreerde patienten bijgekomen. In onze provincie overleden tot nu toe volgens de cijfers van het RIVM 1407 (+12) mensen aan de gevolgen van corona.

De werkelijke cijfers liggen hoger dan de aantallen die hier worden genoemd. Dit komt omdat niet iedereen die mogelijke besmet is, getest wordt.

Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. Dat verklaart de stijging na weekenden.

13.44

Over de grens bij onze Zuiderburen is het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus inmiddels 8016. De afgelopen 24 uur werden 97 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum. Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 3082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen.

13.03

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het 'niet verrassend' dat er in december al een eerste geval van het coronavirus is opgedoken in Frankrijk. Een Frans ziekenhuis dat oude monsters van patiënten met longontsteking opnieuw had getest, ontdekte dat al op 27 december een patiënt het coronavirus onder de leden had. Dat was bijna een maand voordat de Franse regering de eerste gevallen bevestigde.

12.31

Het Duitse ministerie van Verkeer wil dat in alle openbare vervoersmiddelen mondkapjes worden gedragen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nu geldt in alle deelstaten nog alleen een plicht in het lokale openbaar vervoer. De transportsector steunt het advies.

12.04

Volgens minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zijn nationalisme en protectionisme niet het antwoord op de coronacrisis. Dat zegt ze in een interview met AD. "Daar komen we als land economisch gezien niet verder mee." "Iedereen die nu roept 'nationalisme of protectionisme is goed', vergeet dat je dan alles opknipt.

De meeste landen hebben noch de slagkracht, noch de markt om dat te kunnen." Nederland kan dat als handelsland al helemaal niet, stelt de minister.

11.40

11.14

Er zijn maandag veel meer mensen opgenomen (89) in Brabantse ziekenhuizen met coronaverschijnselen dan zondag (41), maar dat wil niet meteen zeggen dat mensen het minder nauw nemen met de maatregelen, zegt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). “Dit zien we vaker na het weekend. En de uitstroom van patiënten neemt nog altijd toe, dus overkoepelend blijft het beeld en de trend gunstig.”

10.23

We kijken even ver over de Brabantse grens. Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus in Rusland is de afgelopen 24 uur met 10.102 gestegen, vergeleken met 10.581 de dag ervoor. Dit brengt het landelijke totaal van Rusland op 155.370 besmettingen, zei het crisiscentrum van het land dinsdag.

06.01

Het kabinet moet stoppen om te proberen consumenten via Europese wetgeving te dwingen vouchers te accepteren voor - vanwege het coronavirus - geannuleerde vluchten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bond ondermijnt de Nederlandse overheid de consumentenrechten.

03.30

Vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt mensen op een andere manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid, bijvoorbeeld door de vlag uit te hangen en het gesprek erover aan te gaan.

02.59

Reizigersclubs roepen politiek Den Haag op haast te maken met de besluitvorming rond het openbaar vervoer. Dat meldt De Telegraaf. Volgens Rover-directeur Freek Bos moet 'de dienstregeling zo snel mogelijk weer honderd procent worden'. NS en ProRail zijn intussen koortsachtig aan het experimenteren met oplossingen in de trein en op zes stations om het gevaar van besmetting te verkleinen.

23.31

Nog eens 11.500 leerlingen die zelf geen laptop of tablet hebben om thuis schoolwerk te doen, kunnen er een krijgen. Onderwijsminister Arie Slob trekt daarvoor nog eens 3,8 miljoen euro uit. Toen medio maart de scholen vanwege het coronavirus dichtgingen, maakte het kabinet al 2,5 miljoen vrij voor leerlingen die zelf geen laptop of tablet kunnen betalen. Daarmee konden bijna 7000 kinderen worden geholpen. Maar dat was niet genoeg.