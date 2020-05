DINSDAG: kabinet komt met 'spoorboekje' voor versoepeling van maatregelen

Archieffoto.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis - binnen de regio, maar ook ver daarbuiten.

Geschreven door Ron Vorstermans

De voornaamste feiten op een rij:

Van alle 'coronaverdachte' patiënten die in Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen, heeft tussen de 10 en 20 procent het coronavirus.

In Brabant zijn 33 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek dinsdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8468.

Sinds maandag zijn bij het RIVM 86 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van de cijfers van gisteren (+26).

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

22.53

We sluiten het liveblog van dinsdag 5 mei. Van woensdagochtend kunt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus weer volgen op onze site.

21.30

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kijkt met gemengde gevoelens naar berichten dat buitenterassen waarschijnlijk per 1 juni weer open mogen van het kabinet. Volgens algemeen directeur Dirk Beljaarts van de brancheorganisatie is het positief dat cafébazen en restauranteigenaren daarmee eindelijk weer wat perspectief zou worden geboden. Maar eigenlijk is 1 juni wat hem betreft te laat. Bovendien hebben veel horecazaken helemaal geen terras, zo benadrukt de horecavoorman.

20.59

In het Valkenbergpark in Breda kijken mensen uit naar de komende versoepelingen van de coronamaatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

19.35

De directies van vier grote stedelijke musea in Nederland vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Het Stedelijk Museum (Amsterdam), Centraal Museum (Utrecht), Kunstmuseum (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) hopen dat daarmee de financiële klappen, veroorzaakt door het coronavirus, kunnen worden opgevangen voor veel Nederlandse musea.

19.03

Woensdagavond komt het kabinet met een opzet voor versoepelingen van de coronamaatregelen de komende maanden. Haagse bronnen spreken over een ‘spoorboekje’, dat duidelijk moet maken op welke termijn, welke sector minder strenge regels kan verwachten, schrijft de NOS. Contactberoepen zoals kappers zouden mogelijk volgende week weer kunnen openen.

18.00

Bloedbank Sanquin gaat 1 miljoen bloedtests inzetten voor onderzoek naar immuniteit en antistoffen van het coronavirus. Het lopende onderzoek wordt zo flink uitgebreid, meldt de organisatie. De nieuwe tests zijn besteld in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Zorgminister Hugo de Jonge en testgezant van het kabinet Feike Sijbesma brachten dinsdag een bezoek aan Sanquin om de komst van de tests te markeren. Het onderzoek richt zich op groepsimmuniteit. Als meer mensen zoveel antistoffen opbouwen dat ze immuun zijn voor een ziekte, wordt de kans op verspreiding kleiner.

17.37

Het aantal patiënten met een corona-infectie dat op de IC ligt neemt al een tijdje af, maar het Amphia Ziekenhuis in Breda waarschuwt: er blijven ook op de langere termijn meer bedden nodig. Het hoofd van de intensive care-afdeling, Merijn Kant, zegt dat in de NPO Radio 1-podcast De Dag. Hij roept op tot 'een serieuze investering in de zorg'.

17.17

Wachten op privacy instellingen...

16.58

Op de intensivecareafdelingen liggen 644 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 39 minder dan maandag. Dat blijkt dinsdag uit de jongste cijfers van het Landelijk Co÷rdinatiecentrum PatiÙnten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen 618 coronapatiÙnten op de intensive care in Nederland. De overige 26 mensen verblijven op afdelingen in Duitsland, 2 minder dan maandag.

16.33

Eigenlijk was het plan van harmonie Sub Umbra uit Veldhoven om dinsdag te spelen in Oirschot ter ere van Bevrijdingsdag. Maar gezien de omstandigheden moest er, zoals door alle activiteiten, ook door dit optreden een streep. “Stilzitten is voor ons als muzikanten echter geen optie”, legt Lianne van den Boogaard namens de harmonie uit. “En dus zijn we allemaal thuis aan de slag gegaan met het stuk Arromanches.”

15.52

Dan sportnieuws. De Ronde van Italië en de Ronde van Spanje overlappen elkaar dit najaar. Dat blijkt uit de herziene wielerkalender die de internationale wielerbond UCI dinsdag heeft gepresenteerd. De coronacrisis heeft het wielrennen sinds maart lamgelegd waardoor tal van wedstrijden werden afgelast dan wel uitgesteld tot een nadere datum.

15.25

Als de terrassen weer opengaan is dat een goede eerste stap, maar het is nog niet genoeg. Dat zegt de Etten-Leurse horecatycoon Laurens Meyer (60) tegen Omroep Brabant. Hij heeft meer dan vijftig kroegen waaronder een aantal in Breda. “Het kan niet zo zijn dat er voor de helft van de bedrijven een oplossing komt. Wij gaan 1 juni hoe dan ook toch open.”

15.01

Volgens de cijfers van het RIVM is Brabant overigens nog altijd de provincie met de meeste coronadoden. Het verschil is groot: het aantal doden in onze provincie is 1407, gevolgd door Zuid-Holland (969), Noord-Holland (679), Limburg (655) en Gelderland (607). In Groningen werd het kleinste aantal sterfgevallen door corona (13) geregistreerd.

14.40

“Het is een wonder.” Dit zegt Yvonne Klaassen (58) uit Eindhoven nu het eindelijk beter gaat met haar man Jos (62). Hij ligt al weken op de intensive care van het Catharina Ziekenhuis met corona. “Gisteren zes weken geleden werd hij opgehaald met de ambulance en de volgende dag werd hij op de intensive care in slaap gebracht en aan de beademing gelegd. En nu heb ik net het bericht gekregen dat hij morgen of overmorgen van de ic af mag. Het is gewoon geweldig.”

14.20

We zitten inmiddels al een flinke tijd met zijn allen in de intelligente lockdown. Veel mensen zijn daarom benieuwd wanneer een deel van de maatregelen weer kan worden opgeheven. Wanneer mag je weer naar je werk? Of naar het terras?



Wachten op privacy instellingen...

14.02

Sinds maandag zijn er bij het RIVM 86 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van die sterftecijfers gisteren (26), wat het laagste dodencijfer in weken was. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland staat nu op 5168.

In Brabant zijn nu in totaal 8468 coronabesmettingen gemeld. Sinds gisteren zijn er 33 door het RIVM geregistreerde patienten bijgekomen. In onze provincie overleden tot nu toe volgens de cijfers van het RIVM 1407 (+12) mensen aan de gevolgen van corona.

De werkelijke cijfers liggen hoger dan de aantallen die hier worden genoemd. Dit komt omdat niet iedereen die mogelijke besmet is, getest wordt.

Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. Dat verklaart de stijging na weekenden.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

13.44

Over de grens bij onze Zuiderburen is het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus inmiddels 8016. De afgelopen 24 uur werden 97 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum. Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 3082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen.

13.03

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het 'niet verrassend' dat er in december al een eerste geval van het coronavirus is opgedoken in Frankrijk. Een Frans ziekenhuis dat oude monsters van patiënten met longontsteking opnieuw had getest, ontdekte dat al op 27 december een patiënt het coronavirus onder de leden had. Dat was bijna een maand voordat de Franse regering de eerste gevallen bevestigde.

12.31

Het Duitse ministerie van Verkeer wil dat in alle openbare vervoersmiddelen mondkapjes worden gedragen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nu geldt in alle deelstaten nog alleen een plicht in het lokale openbaar vervoer. De transportsector steunt het advies.

12.04

Volgens minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zijn nationalisme en protectionisme niet het antwoord op de coronacrisis. Dat zegt ze in een interview met AD. "Daar komen we als land economisch gezien niet verder mee." "Iedereen die nu roept 'nationalisme of protectionisme is goed', vergeet dat je dan alles opknipt.

De meeste landen hebben noch de slagkracht, noch de markt om dat te kunnen." Nederland kan dat als handelsland al helemaal niet, stelt de minister.

11.40

Wachten op privacy instellingen...

11.14

Er zijn maandag veel meer mensen opgenomen (89) in Brabantse ziekenhuizen met coronaverschijnselen dan zondag (41), maar dat wil niet meteen zeggen dat mensen het minder nauw nemen met de maatregelen, zegt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). “Dit zien we vaker na het weekend. En de uitstroom van patiënten neemt nog altijd toe, dus overkoepelend blijft het beeld en de trend gunstig.”

10.23

We kijken even ver over de Brabantse grens. Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus in Rusland is de afgelopen 24 uur met 10.102 gestegen, vergeleken met 10.581 de dag ervoor. Dit brengt het landelijke totaal van Rusland op 155.370 besmettingen, zei het crisiscentrum van het land dinsdag.

06.01

Het kabinet moet stoppen om te proberen consumenten via Europese wetgeving te dwingen vouchers te accepteren voor - vanwege het coronavirus - geannuleerde vluchten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bond ondermijnt de Nederlandse overheid de consumentenrechten.

03.30

Vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt mensen op een andere manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid, bijvoorbeeld door de vlag uit te hangen en het gesprek erover aan te gaan.

02.59

Reizigersclubs roepen politiek Den Haag op haast te maken met de besluitvorming rond het openbaar vervoer. Dat meldt De Telegraaf. Volgens Rover-directeur Freek Bos moet 'de dienstregeling zo snel mogelijk weer honderd procent worden'. NS en ProRail zijn intussen koortsachtig aan het experimenteren met oplossingen in de trein en op zes stations om het gevaar van besmetting te verkleinen.

23.31

Nog eens 11.500 leerlingen die zelf geen laptop of tablet hebben om thuis schoolwerk te doen, kunnen er een krijgen. Onderwijsminister Arie Slob trekt daarvoor nog eens 3,8 miljoen euro uit. Toen medio maart de scholen vanwege het coronavirus dichtgingen, maakte het kabinet al 2,5 miljoen vrij voor leerlingen die zelf geen laptop of tablet kunnen betalen. Daarmee konden bijna 7000 kinderen worden geholpen. Maar dat was niet genoeg.