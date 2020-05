Horecatycoon: 'Terrassen open nog niet genoeg, als dat het enige is gaan we gewoon open'

Archieffoto: Karin Kamp

Als de terrassen weer opengaan is dat een goede eerste stap, maar het is nog niet genoeg. Dat zegt de Etten-Leurse horecatycoon Laurens Meyer (60) tegen Omroep Brabant. Hij heeft meer dan vijftig kroegen waaronder een aantal in Breda. “Het kan niet zo zijn dat er voor de helft van de bedrijven een oplossing komt. Als er niet meer verandert, dan gaan we 1 juni hoe dan ook toch open.”

Geschreven door Dirk Verhoeven

Eerder deze week zei Meyer al 1 juni gewoon open te gaan en riep andere ondernemers op hetzelfde te doen, ondanks de huidige coronamaatregelen.

'Je kunt niet halve maatregelen nemen'

Nu is uitgelekt dat het kabinet nadenkt over het openen van de terrassen is Meyer nog niet tevreden. “Het is natuurlijk nog afwachten waar ze mee komen. En dan zijn er nog veel vragen: want wat is een terras precies, gaat het om een percentage dat open mag, is er bepaalde afstand die je moet aanhouden en kunnen de terrassen worden uitgebreid?"

Maar duidelijk is dat alleen de terrassen openen maar een gedeeltelijke oplossing is, stelt Meyer. "Er zijn ook veel horecaondernemers zonder terras. Je kunt geen halve maatregelen nemen!”

'Er worden alleen dingen opgelegd'

Alle horecabedrijven worden met hun rug tegen de muur gezet, vindt de horecabaas. "Er wordt ons van alles beloofd, maar daar komt niks van terecht. Zo krijgen we geen 90 procent van de lonen, maar minder. En van die 4000 euro die we eenmalig kregen kunnen we net de energiekosten betalen. De overheid heeft het over samenwerken, maar er wordt helemaal niet samengewerkt. Op deze manier hebben we geen andere keuze dan open te gaan.”

De datum van 1 juni vindt Meyer trouwens bijzonder raar gekozen. "1 juni is een maandag, dan is het Tweede Pinksterdag. Laat ons dan in ieder geval dat weekend al opengaan. Nu loopt de horeca straks die omzet mis."

Beperkingen

Meyer vindt dat alle horeca gewoon open kan. "Iedereen kent de regels ondertussen wel. De gasten en het horecapersoneel kunnen die verantwoordelijkheid prima gezamenlijk aan. Kijk, er zullen altijd beperkingen zijn. Je kan nu geen vier man per vierkante meter in je kroeg hebben. Maar iedereen weet echt wel hoe je dit nu kunt aanpakken. Ondertussen zijn er zeventien miljoen deskundigen in dit land, dus dat komt wel goed.”

Woensdag overlegt het kabinet en gaat dan knopen doorhakken over de coronamaatregelen.

