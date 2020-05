Anderhalve meter afstand houden is niet zo simpel, zeker niet tijdens het werk en in de supermarkt

Archieffoto: Karin Kamp

Anderhalve meter afstand houden is voor veel mensen een bijzonder lastige opgave in sommige situaties. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM in samenwerking met GGD'en. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat mensen in de supermarkten te dichtbij komen. Voor mensen die naar buiten moeten om te werken ging datzelfde op voor 65 procent.

Wanneer familie of vrienden op bezoek komen, slaagt 57 procent van de mensen er wél in op anderhalve meter afstand te blijven. Tijdens een wandelingetje buitenshuis lukt het ook het overgrote merendeel, ruim zeventig procent. En bij de dokter of de apotheek lijkt afstand houden relatief gezien een makkie, nog geen vijftien procent van de 90.000 ondervraagden geeft aan dat mensen te dichtbij kwamen.

De grote anderhalve meter-knelpunten zijn dus werk en boodschappen, een minderheid geeft aan dat afstand bewaren lukt.

Het niet op bezoek gaan bij 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid is voor een kwart van de ondervraagden moeilijk of heel moeilijk. Met andere maatregelen hebben mensen aanzienlijk minder moeite. Negentig procent van de mensen vindt het makkelijk om geen handen te schudden.

Ruim de helft van de mensen denkt waarschijnlijk het virus door te geven, bij besmetting. En bijna iedereen, negentig procent, zou het erg vinden het virus door te geven.

Tot slot: de coronacrisis zorgt bij een derde van de ondervraagden voor meer somberheid, angst, stress en eenzaamheid. Meer onderzoeksresultaten vind je hier.

