Het mondkapje waarvan je wist dat het ging komen is er al: eentje met de Brabantse vlag!

Mondkapjes, lange tijd leek het er niet op, maar ze gaan ook in Nederland hun intrede maken. Vanaf 1 juni zijn ze zelfs verplicht in het openbaar vervoer. En als je dan toch je gezicht moet bedekken, dan doe je dat natuurlijk het allerliefst met de Brabantse vlag. Goed nieuws: het Brabants mondkapje heeft inmiddels het levenslicht gezien.

Commissaris Wim van de Donk heeft er woensdagochtend zelfs al eentje overhandigd gekregen, daags na de persconferentie waarin duidelijk werd dat ook Nederland in elk geval in het openbaar vervoer aan de mondmaskers moet.



Het idee kwam van stichting De Brabantse Hoeders en textielkunstenares Truus de Kanter uit Tilburg voerde het uit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zij er 2,5 miljoen gaat maken, voor elke Brabo eentje, maar op internet zijn ook gebruiksaanwijzingen te vinden om het zelf te doen (of iemand te laten doen).



Het wachten is nu nog op het eerste Houdoe-mondkapje.