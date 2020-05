De Treeswijkhoeve had al 41 reserveringen, toen een uur bekend was dat restaurants weer open mogen

Wachten op privacy instellingen... Dick Middelweerd (met zoon), Gerard Wollerich en Simon de Wit (foto: Tonnie Vossen) Bij sterrenrestaurants ontplofte de reserveringslijn Volgende Vorige 1/3 Sterrenchefs zijn blij met heropening horeca

Heel blij zijn ze dat ze weer aan de slag kunnen. Sterrenkoks als Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve in Waalre en Gerard Wollerich van het gelijknamige sterrenrestaurant in Sint-Oedenrode willen weer aan de slag. "Dit is een mooi begin, we zien weer een stip aan de horizon."

Geschreven door Tonnie Vossen

Restaurant de Treeswijkhoeve is volgens Dick Middelweerd al voorbereid op een situatie waarin gasten op afstand van elkaar moeten zitten. "Dertig gasten is voor ons een mooi aantal, dan krijgt iedereen volle aandacht. We kunnen niet 80 mensen à la carte serveren, dat gaat niet eens."

'Tranen in onze ogen'

Middelweerd zat woensdag met zijn vrouw op de bank naar de persconferentie te kijken van minister-president Rutten. "Dat komt anders niet snel voor", voegt hij er als horecaman lachend aan toe. "Binnen een uur na het bekendmaken van het nieuws hadden we al 41 reserveringen binnen. Dan zitten we allebei met tranen in onze ogen, dat zal ik je wel zeggen."

Van chef-kok Gerard Wollerich had de heropening van de horeca ook nog wel even uitgesteld mogen worden. "Ik heb altijd gezegd: als we open gaan laten we dan maar goed open gaan."

Hij erkent dat het gemakkelijk praten is voor een restauranthouder met een lange staat van dienst en een restaurant met 'spek op de botten.' "Wij hebben de ruimte en kunnen gemakkelijk meer gasten herbergen binnen de anderhalvemeter-voorschriften." Maar ook Wollerich is blij dat hij weer aan het werk kan. "De start is er."

'Als het gaat regenen?'

Simon de Wit is eigenaar van restaurant Oriental Green House in Eindhoven. "Natuurlijk is een maximum van 30 mensen in je zaak, en dat is inclusief je personeel, heel erg weinig voor een restaurant met 300 zitplaatsen. Maar we zijn blij dat we weer iets mogen."

Het Eindhovense restaurant heeft een flink terras en wil dat zelfs nog wat uitbreiden om het geschikt te maken voor de anderhalvemeter-maatregel. "Maar er zijn ook nog veel vragen", zegt de restauranthouder. "Want wat doen we bijvoorbeeld als het gaat regenen? Mogen de gasten dan toch naar binnen?"