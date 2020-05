Brabantse ziekenhuizen: 'Versoepelen van de coronamaatregelen is begrijpelijk, maar ook riskant'

ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden

Het versoepelen van de overheidsmaatregelen is begrijpelijk, maar ook riskant. Dat zegt Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. Het was volgens Berden logischer zijn geweest als iedereen met klachten al getest had kunnen worden, voordat de maatregelen worden versoepeld. Deze coronatesten kunnen pas vanaf 1 juni massaal worden uitgevoerd.

Het testen zou volgens Berden een ‘logische voorwaarde’ zijn geweest om maatregelen te versoepelen. “Het testen van mensen op het coronavirus is ons zintuig. Aan de hand hiervan zie je hoeveel patiënten er zijn, maar kun je ook inschatten hoeveel er in de ziekenhuizen belanden”, zegt Berden. “Zorg eerst dat de testen, de contactonderzoeken en isoleren goed georganiseerd zijn. Want anders ben je toch iets aan het doen waarvan je te laat pas de consequenties ziet.”

Vanaf maandag gaan de scholen weer open. Ook worden de eerste andere maatregelen versoepeld. Zo mogen kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. Stap voor stap worden de komende periode ook andere maatregelen versoepeld. Daarbij waarschuwt het kabinet wel: als tussendoor het aantal besmettingen te hard stijgt, worden de regels weer strenger.

25.000 mensen besmet

Volgens de ROAZ-voorzitter en bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn er op dit moment zo’n 25.000 Nederlanders besmettelijk. “Over vijf dagen hebben zij weer zo’n 25.000 anderen besmet. Van die 25.000 belanden er 450 in het ziekenhuis. Van die 450 komen er 115 tot 120 op de intensive care terecht. Elke vijf dagen. Daarom waarschuwen wij: doe voorzichtig en monitor hoe goed het gaat.”

Toch begrijpt Berden de door het kabinet aangekondigde versoepeling van de maatregelen wel. “Het gaat in kleine stapjes. Dat geeft een mooie balans tussen wat de maatschappij wil en de zorg anderzijds ziet.” Ook het ziekenhuispersoneel snapt de versoepeling van de maatregelen, maar vreest ook voor een nieuwe stijging van het aantal coronapatiënten.

'Nog steeds forse aanwas'

Berden waarschuwt voor een te groot optimisme: “De maatschappij ziet dat de verspreiding van het virus afneemt. Er ontstaat een groot gevoel van geruststelling: ‘We hebben het onder controle.' Er was zelfs iemand die zei: ‘We hebben het virus verslagen.' Maar zo voelt het voor ons niet, want we zien nog steeds een forse aanwas van patiënten. Tegelijkertijd is het personeel erg vermoeid en komt er zeer waarschijnlijk een tweede coronagolf aan.”

Op dit moment liggen er 300 mensen met coronaverschijnselen in de Brabantse ziekenhuizen. Bij 200 van hen staat honderd procent vast dat ze het coronavirus hebben. Er liggen op dit moment 80 coronapatiënten op de intensive cares in onze provincie. Er komen elke dag nog tientallen nieuwe patiënten met coronaklachten binnen bij de ziekenhuizen.

LEES OOK: