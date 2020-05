Coronacrisis leidt tot een verslechterde geestesgezondheid

Archieffoto: Karin Kamp

De coronacrisis leidt bij sommige Nederlanders tot een verslechterde geestesgezondheid. In een online enquête van het Trimbos-instituut gaf een derde van de mensen aan met meer psychische klachten te kampen dan eerst. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

Geschreven door Peter de Bekker

De voornaamste feiten op een rij:

In Nederland zijn 455 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek donderdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

De coronaregels worden vanaf maandag flink versoepeld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

06.14

De zorg voor patiënten met het coronavirus kan het beste in een paar centra worden gebundeld. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in Trouw. Zo komt er ruimte vrij voor kleinere ziekenhuizen om de 'gewone' patiënt te behandelen.

06.00

Het Rode Kruis roept vrijdag, op Rode Kruisdag, op te klappen voor de vrijwilligers. Dit is de geboortedag van Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. "De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen."

03.28

Op bijna zestig procent van de basisscholen ontbreken maandag leraren. Gemiddeld drie leraren per basisschool hervatten hun werk voor de klas niet. Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leerkrachten. Ruim een derde van de leraren vindt het onverantwoord om de scholen weer te openen en 65 procent vreest voor een coronabesmetting.

01.55

De coronacrisis leidt bij sommige Nederlanders tot een verslechterde geestesgezondheid. In een online enquête van het Trimbos-instituut gaf een derde van de mensen aan met meer psychische klachten te kampen dan eerst. Zij hebben last van depressieve gevoelens, slaapproblemen en angst. Dat meldt Trouw.

00.01

Ziekenhuizen kunnen niet op korte termijn structureel 1700 intensivecarebedden bemannen om telkens coronapatiënten op te vangen. Dat meldt NRC. "Daarvoor hebben we veel te weinig ic-verpleegkundigen. We hebben er nu 3800. We zouden er 1650 bij moeten hebben", zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman, de belangrijkste adviseur van de minister op het gebied van verpleegkunde.

00.01

In het eerste kwartaal van dit jaar was het ziekteverzuim onder werknemers het hoogst sinds het eerste kwartaal van 2003. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe voorlopige cijfers. De toename deed zich door het coronavirus voor in vrijwel alle bedrijfstakken.

23.40

Het kabinet schiet kleine bedrijven te hulp die leningen willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. De overheid staat voor 95 procent van die leningen garant, tot een totaal van 713 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken, dat de regeling al vanaf half mei hoopt te openen.