Den Bosch en Eindhoven nemen extra maatregelen tegen drukte in het weekend

Winkelstraten worden eenrichtingsverkeer in Den Bosch

Door Moederdag zou het dit weekend best wel eens stukken drukker kunnen worden in de grote binnensteden. In Den Bosch worden er daarom nieuwe maatregelen uitgeprobeerd, zoals meer tijdelijke toiletten en personeel in fietsenstallingen dat de in- en uitstroom regelt. In Tilburg komen nog geen extra maatregelen, maar wordt nog eens benadrukt dat mensen hun gezonde verstand moeten gebruiken.

Geschreven door Ista van Galen

Omdat het vorig weekend zichtbaar drukker was in de binnenstad van Den Bosch, werd er daar als test eenrichtingsverkeer ingesteld in verschillende smalle straten. Volgens de gemeente leek dat positief uit te pakken, dus wordt het dit weekend opnieuw ingezet en uitgebreid maar de Markt en de hoofdwinkelstraten. Met markeringen op de grond en borden worden de loopstromen gescheiden.

Ongeveer zestig procent van de mensen die er loopt, volgt de borden. De rest ontgaat de nieuwe richtlijn of negeert die. Er zijn boa’s aanwezig die in de gaten houden hoe goed het eenrichtingsverkeer werkt.

Daarnaast worden de loopstromen op de Markt van elkaar gescheiden met borden en staan er meer tijdelijke toiletten in de stad. Ook is er extra personeel in fietsenstallingen om de in- en uitstroom van bezoekers te regelen. Er komt ook meer ruimte rondom de kassa’s in parkeergarages.

Tilburg

Tilburg neemt dit weekend nog geen extra maatregelen. “Afgelopen weken zijn er al maatregelen genomen om drukte te voorkomen. Daar verandert niets aan”, zegt Tom Daelman van de gemeente Tilburg. “Alleen zeggen we nog eens nadrukkelijk: denk na. Kom niet tussen twee en vier uur 's middags naar het centrum en blijf niet hangen als dat niet nodig is.”

Nieuw is wel een webcam die is opgehangen op het drukste punt in de binnenstad, de Heuvelstraat. Van negen uur 's morgens tot zes uur 's avonds is op internet te zien hoe druk het is.

Daarnaast wordt er gedacht aan de ontwikkeling van een app waarmee je bezoek aan winkels vooraf kunt reserveren, om spreiden nog makkelijker te maken. “Vooral bij winkels waar het vaak druk is, kan dat handig zijn”, vertelt Samantha van Rooij, regisseur binnenstad. “Je kun dan via één gezamenlijke app bijvoorbeeld meerdere winkels reserveren waar je heen wilt en zo de lange rij voorbijlopen.”

Breda en Eindhoven

De gemeente Eindhoven gaat dit weekend ook een nieuwe maatregel testen. Aan de rand van het centrum komen vrijwilligers te staan die bezoekers welkom heten en wijzen op de looproutes. Die routes worden aangegeven met pijlen en lijnen in de winkelstraten.

In Breda werd er deze week ook iets nieuws geïntroduceerd: de zogenoemde 'Drukte Meter'. Deze service laat via WhatsApp weten hoe druk het is in de binnenstad. De gemeente hoopt de drukte zo te kunnen spreiden.