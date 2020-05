'Ik heb skaters zien vallen die nooit meer opstonden', skates razendpopulair maar niet zonder gevaar

Ook een helm is een standaard onderdeel van het tenue van de wereldkampioen inline skaten. (Foto:Karen Teuling)

Op veel plekken zijn inline skates uitverkocht. Het is voor velen een sportief tijdverdrijf in coronatijd. Voormalig wereldkampioen marathon inlineskaten Karen Teuling uit Eindhoven verbaast zich erover dat deze skaters geen helm dragen. "Levensgevaarlijk. Ik heb in wedstrijden deelnemers zien vallen om vervolgens nooit meer op te staan."

Geschreven door Femke de Jong

Karen is zowel ooit Europees kampioen als wereldkampioen geweest op de marathon inlineskaten voor masters (35+). "Ik fiets vaak een rondje in de regio Eindhoven en ik zie overal skaters opduiken maar dan zonder helm. Ik roep wel eens iets van: 'Waar is je helm?' Ik krijg dan vaak de reactie: 'Dat hoeft niet.'"

De souvenirs van Karen aan haar wereldkampioenschap inline skaten. (Foto: Karen Teuling)

"Het is inderdaad niet verplicht voor de recreant. Je draagt een helm ook niet omdat het moet, maar voor jezelf. Ik hoop dat iedereen zich bewust wordt van de risico's van achterover op je hoofd vallen. Zeker met die kleine wieltjes waarop de meesten skaten is de kans groot dat je achterover valt. Niemand wil hersenletsel oplopen, neem dan voorzorgsmaatregelen."

"In de marathonwereld van schaatsers en skaters is een helm verplicht. Zeker omdat je met meerderen bij elkaar skatet of schaatst en het risico dat je elkaar raakt groot is. Zeker bij een valpartij. De KNSB wil de helm ook steeds meer verplichten. Bij skiën is een helm vaak verplicht. Voor fietsers wordt het geadviseerd. Dit heeft een reden", zegt Karen.

Karen met haar wereldkampioenhelm in 2012. (Foto: Karen Teuling)

"Het doet mij gewoon pijn als ik zie hoe ze soms giebelend, onhandig en te hard een talud afkomen. Ik heb vaker ongelukken meegemaakt waarbij het hoofd werd geraakt. Je kunt buiten bewustzijn raken, een hersenschudding oplopen en ik heb zelfs ervaren dat een sporter overleed aan hersenletsel door een valpartij. Vaak droegen ze een helm en dan nog was de impact groot."

Zo onderuit

"Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een scheefliggende tegel en het is boem. Je kunt nog zo ervaren zijn. Als er een steentje tussen je wiel komt, ga je toch onderuit. Overigens heeft de eerste hulp van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis niet opmerkelijk meer ongevallen met skeelers, laat een woordvoerder weten.

Een helm heb je al voor 20 euro. Laat die andere bescherming dan voor wat het is. Dat levert vaak schaafwonden op of een breuk. Dat geneest wel, maar hersenletsel verandert je leven. Ik hoop heel erg dat skaters nu niet bang worden, maar wel bewust zijn van de gevaren. En dat gevaar kun je zelf beperken."