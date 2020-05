Zo gaat Eindhoven de drukke binnenstad te lijf: cityhosts en led-schermen

Eindhoven zet vrijwilligers in om de bezoekers van de binnenstad te begeleiden. (Foto: Omroep Brabant)

Nu de binnenstad weer wat drukker wordt, wil Eindhoven het winkelend publiek gaan helpen zich aan de coronamaatregelen te houden. De stad wil 'uitleggen wat wél kan, in plaats van streng corrigeren en straffen'.

Geschreven door Jessica Ranselaar

Zo komen er led-schermen om bezoekers te laten zien wat van hen verwacht wordt. Deze kunnen worden aangepast naar de drukte in de stad. Verder komen er aan de randen van de binnenstad 'cityhosts' die bezoekers wijzen op looproutes.

Steeds drukker in de binnenstad

Die vrijwilligers die als 'cityhosts' ingezet worden heten bezoeken welkom in de stap en wijzen ze daarna op de looproutes. Die routes zijn in de winkelstraten met lijnen en pijlen aangegeven. Verder staan er boodschappen voor de bezoekers op led-schermen, tekstkarren en informatiepalen.

Eindhovense ondernemers stapten naar de gemeente om samen een plan te maken. Ze zagen het namelijk steeds drukker worden. De ondernemers leveren dit weekend vrijwilligers die als cityhosts ingezet worden. Ook PSV stelt een aantal van zijn stewards hiervoor beschikbaar.

'Op straat moeten wij het samen regelen'

Burgemeester John Jorritsma heeft goede hoop dat het goed gaat in de binnenstad: ''Ik was vandaag op de Woenselse Markt en was trots hoe de mensen er mee omgaan. Ik hoop dat we straks ook trots mogen zijn op de binnenstad en als ook de ondernemers centen in de la krijgen ben ik blij. Winkeliers hebben het fantastisch geregeld in hun zaken maar op straat moeten we het samen regelen. ''

Ook in andere Brabantse steden zijn maatregelen genomen om de drukte in de binnenstad in goede banen te leiden. Zo heeft Den Bosch eenrichtingsverkeer ingesteld. En Breda heeft een zogenoemde 'Drukte Meter' die via WhatsApp laat weten hoe druk het is in de binnenstad.

