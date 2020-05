Vier jongens die twee euro uit geldkistje van 9-jarig meisje jatten, melden zich

Het meisje verkocht zelfgemaakte sieraden in haar kraampje

De diefstal van twee euro uit een kraampje van een meisje van negen jaar in Fijnaart is opgelost. Vier jongens uit de omgeving van het dorp hebben zich in de afgelopen dagen bij de wijkagent gemeld. Ze hebben de diefstal bekend. Dit laat de politie zondagochtend weten. Het gaat om jongens van tussen de 13 en 15 jaar oud.

Geschreven door Sandra Kagie

Het meisje van negen werd op 4 mei bestolen. Ze verliet haar 'winkeltje' aan de Kadedijk waarin ze zelfgemaakte sieraden aan het verkopen was even. Op dat moment gristen de jongens het geld uit haar geldkistje De buit: twee euro.

In de wijde omgeving van het dorp ontstond grote verontwaardiging over de diefstal. De wijkagent meldde op 4 mei dat het zou gaan om drie jongens op scooters. "Drie helden op twee scooters", noemde hij ze. Er hebben zich nu dus vier jongens gemeld.

Viertal zit niet vast

Ze hebben allemaal met de diefstal te maken, zo laat de politie weten. Het aantal van drie had de wijkagent opgemaakt uit verklaringen van getuigen. Ook dat de jongens op scooters zaten, komt uit die verklaringen.

De wijkagent heeft gesprekken gevoerd met de jongens en hun ouders. Het viertal zit niet vast. Officieel hebben ze nog geen verklaring afgelegd, laat een politiewoordvoerder zondag weten. Of ze inderdaad op scooters reden, is dan ook nog niet duidelijk. Scooter rijden mag pas vanaf zestien jaar.

Vervolgd?

De zaak wordt nu voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal beoordelen of de vier vervolgd worden.

