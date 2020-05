Basisscholen gaan weer open: 'Het was ontzettend moeilijk om ze zo lang te moeten missen'

Veel ouders keken er reikhalzend naar uit. De kinderen zelf grotendeels allerminst. Basisscholen mogen maandag onder strenge voorwaarden eindelijk weer open. Ook bij basisschool de Achtbaan in Eindhoven werden zondag de laatste voorbereidingen getroffen om 'coronaproof' open te gaan.

"Het is belangrijk voor de kinderen dat ze weer samen kunnen gaan werken na die lange tijd dat ze thuis alleen moesten werken. Het was ontzettend moeilijk om ze zo lang te moeten missen. Ik wil ze eigenlijk knuffelen, maar dat mag niet, dus het wordt een afstandsknuffel."

Bekijk in de video hoe basisschool de Achtbaan 'coronaproof' is geworden:

Minder besmettelijk Volgens het RIVM spelen kinderen een kleinere rol spelen in de verspreiding van het virus dan volwassenen. Het lijkt erop dat de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen minder vaak voorkomt. Naar school gaan en buitenspelen kan dus gewoon.

Daarom moeten ouders onderling en leraren zoveel mogelijk afstand houden. Bij kinderen onderling hoeft dit dus niet. Wel is het verstandig om contact zoveel mogelijk te beperken.

In deze video zie je hoe groot de risico's zijn voor kinderen om besmet te raken, nu ze weer naar school gaan:

Risico Niet bij allle scholen staan ze meteen te springen om weer open te gaan. Sommige scholen in de regio waar corona het hardst toesloeg, blijven terughoudend. Ze bedenken zelf aanvullende voorwaarden, bleek uit een rondgang van Omroep Brabant. Zo hoeven leraren uit risicogroepen niet van elke school voor de klas.

