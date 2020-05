CORONANIEUWS: Jubilerend Metropole Orkest brengt muziek naar verpleeghuizen

Opa Gerard in een Eindhovens verpleeghuis. (Foto: Julie)

Het Metropole Orkest verblijdt in deze coronatijd mensen die wonen in een verpleeghuis met een cd. Dit gebeurt in het kader van het 75-jarig jubileum van het orkest. In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

Geschreven door Peter de Bekker

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn vrijdag 63 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant.

Gemeenten ontvangen 550 miljoen extra om zelfstandige ondernemers te ondersteunen.

09.31

Baantjes zwemmen, recreatief zwemmen en zwemles: het mag in principe allemaal weer vanaf maandag. Tenminste, als het je zwembad lukt om aan alle strenge regels te voldoen. En dat zijn er een hoop. Sowieso moet je thuis omkleden, afstand houden en niet douchen op locatie.

09.08

Vanaf maandag kunnen alle 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland het veld weer op. Het kabinet maakte deze week bekend dat ook volwassenen vanaf die datum weer bij hun club (buiten) mogen voetballen. Voor de jeugd ging de bal op 29 april alweer rollen. "Uiteraard zijn er nog restricties zodat de kans op besmetting met het coronavirus minimaal blijft", benadrukt de KNVB. Zo mogen er geen wedstrijden plaatsvinden, moeten de kantine en kleedkamers gesloten blijven en zijn uitsluitend trainingsvormen waarbij onderling anderhalve meter afstand gehouden kan worden toegestaan.

08.00

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat dit jaar groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit - kort na de Tweede Wereldoorlog - was opgericht: om het volk 'hoop en vertier' te bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Alle verpleeghuizen krijgen er eentje en orkestleden trekken woensdag langs enkele van die instellingen om live een klein optreden te verzorgen.

00.53

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is wereldwijd de vier miljoen gepasseerd. Dat heeft de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt en blijkt ook uit een eigen telling van het Franse persbureau AFP.