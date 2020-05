John en Willeke (24) openen hun hotel tijdens de coronacrisis: 'We hopen op de zomer'

Wachten op privacy instellingen... John en Willeke in hun nieuwe hotel Een van de twee suites in het nieuwe hotel. Volgende Vorige 1/3 Jong stel opent nieuw hotel in de coronatijd

Een eigen bedrijf beginnen is sowieso voor mensen die een gokje durven te nemen, laat staan als je een hotel begint in tijden van corona. John en Willeke doen het. Het jonge stel opende begin deze maand samen een hotel in Riethoven. Een droom die uitkomt, maar wel net even anders. ''We hebben veel annuleringen gehad."

John van Doorn en Willeke Poeliejoe zijn nog maar 24. Vorig jaar kochten ze de voormalige pastorie uit 1862. De afgelopen acht maanden waren ze druk om het statige huis om te toveren in een hotel met zeven kamers en twee suites.

Alles anders voorgesteld

Op 1 mei zouden de deuren van hotel Lytel Blue feestelijk geopend worden. Totdat het bekende virus roet in het eten gooide. "Er hebben veel mensen afgezegd", vertelt Willeke. "Maar er blijven nog wel wat gasten komen, al is het minder dan gehoopt", vertelt John. Zijn vriendin vult aan: "Vooral mensen uit Riethoven zelf komen nog wel. Die hebben alles van een afstandje meegemaakt en die waren heel nieuwsgierig."

Toch had het stel het zich allemaal heel anders voorgesteld. "Het is heel gek. Je wilt graag een grote opening houden. Je verwacht heel veel mensen. Maar het loopt dan allemaal toch anders", zegt Willeke.

Hoop op vakantie in eigen land

Ze zagen een mooie start met een feestelijke opening als sneeuw voor de zon verdwijnen. "We baalden er flink van. Je werkt zo hard naar zo’n moment toe dat je het kan gaan delen met mensen." Maar ze blijven positief. "We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten, want over een tijdje zal het virus ook wel weer weg zijn."

John ziet nog wel wat kansen voor de komende zomer. "We hopen heel erg op de Nederlanders die deze zomer in eigen land op vakantie gaan. Er is hier een prachtige natuur. Dit is een prima uitvalsbasis voor mooie fiets- en wandelroutes in de regio."