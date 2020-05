Slagveld op oudejaarsavond in Breda: 9 verdachten herkenbaar in Bureau Brabant

Eén van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties).

De politie heeft voor het eerst herkenbare beelden getoond van negen jongeren en mannen die op oudejaarsavond de Bredase wijk Hoge Vucht onveilig hebben gemaakt. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe ze vernielingen aanrichten in een flatgebouw. Ook is in beeld gebracht dat ze spullen, zoals een fiets, weghalen en die in brand steken.

Geschreven door Hans Janssen

De politie denkt dat dezelfde personen die avond ook een groep agenten in het nauw hebben gedreven door hen te bekogelen met zwaar vuurwerk en een molotovcocktail. Zeven agenten deden aangifte. In Hoge Vucht werd tijdens de jaarwisseling voor zeker vijf ton schade aangericht. Er raakte niemand gewond.

Camera onklaar

De beelden van de verdachten stonden op een bewakingscamera van een flatgebouw aan de Wensel Cobergherstraat. Het apparaat registreert hoe de groep dit complex binnenkomt, direct tekeergaat, bergingen met grof geweld openbreekt en spullen steelt. Van bijna alle verdachten is redelijk tot goed hun gezicht te zien en hoe ze gekleed zijn. Op een bepaald moment wordt de verbinding verbroken wanneer een van de groepsleden de camera onklaar maakt.

De politie gaat ervan uit dat de vandalen zich daarna buiten hebben misdragen. Zo gooiden ze vuurwerk naar mensen op straat, ook toen er kinderen in de buurt waren, en stopten ze zwaar vuurwerk in brievenbussen. Dezelfde avond lokten ze agenten bewust in een hinderlaag en bestookten hen daarna met zwaar vuurwerk en molotovcocktails.

Ook bus onder vuur genomen

Ondertussen moest ook een stadsbus het ontgelden. Eén vuurpijl werd op een raam afgeschoten en verdween door een ruit aan de andere kant van de bus uit het voertuig. Ook werd een aantal stenen in de richting van de bus gegooid.

“Het leek wel alsof we door een oorlogsgebied reden”, vertelt een vrouwelijke passagier van de bus in Bureau Brabant. “Je hoorde herrie van het vuurwerk en de klap van ramen die sprongen. Het was net alsof er een bomaanslag was gepleegd.”

