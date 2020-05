Vechtersbazen in pizzeria in Vlijmen nu duidelijk op foto, omdat ze zich niet hebben gemeld

De vier verdachten van de zware mishandeling in Vlijmen.

De vier mannen die worden gezocht voor een extreem zware mishandeling tijdens carnaval in een pizzeria in Vlijmen, hebben zich nog niet gemeld. De politie had hen tot deze maandag de tijd gegeven dat te doen. Hiervoor werd een oproep geplaatst, waarin de gezichten van de verdachten onherkenbaar waren gemaakt. Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, brengt ze maandagavond herkenbaar in beeld.

De vechtpartij was in eethuis Het Akkertje. Op de zeer heftige beelden is te zien en te horen dat het er heel druk is. Plotseling slaat de vlam in de pan, worden over en weer klappen uitgedeeld en wordt zelfs iemand met een barkruk op zijn hoofd geslagen. Ook wordt een enorme bloedpas in beeld gebracht.

De politie heeft als verdachten vier mannen op het oog, die mogelijk uit Den Haag of omgeving komen. Mogelijk hebben ze een link met Brabant, zo laat ze politie ook weten.

Op de grond

Een van de voornaamste slachtoffers is een man van 33. Hij wordt met zijn gezicht tegen een muur gegooid, valt knock-out achterover en komt daarna met zijn achterhoofd op de grond terecht. Daarna trapt een van de vechtersbazen meermalen op hem in, terwijl het slachtoffer bewegingsloos op de grond ligt.

De man is bewusteloos en met flinke verwondingen in het gezicht naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels beter met hem, zo laat de politie weten. De vier worden beschuldigd van poging tot doodslag.

Eigenaar aangeslagen

Eigenaar Star vertelde tegenover Omroep Brabant nog danig onder de indruk te zijn van wat er die bewuste nacht gebeurde in zijn zaak.

