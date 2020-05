Opslagruimtes Shurgard opengebroken: gedupeerde zit met veel vragen

Een van de opengebroken opslagruimtes in Shurgard Storage.

Helen Wiltschut uit Den Bosch vindt het maar een vreemde zaak. Afgelopen vrijdag kreeg ze te horen dat een opbergplek van haar, bij Shurgard Storage, was opengebroken. Bij een bedrijf, dat er prat op gaat de beste optie te zijn voor de veilige opslag van spullen.

Geschreven door Hans Janssen

“Wat ik allemaal kwijt ben? Ik weet het amper. Een opvouwbare rollator, lege kratten met onder meer schoonmaakartikelen, koffers, een torenventilator, een fietstas, een opklapbare loopband, een brandladder die ik ooit heb aangeschaft toen ik op één hoog woonde”, vertelt Helen. Niet de meest waardevolle bezittingen, de Bossche schat de waarde op zeshonderd euro. Maar toch: het zou er allemaal veilig moeten liggen. “Ik wilde de huur allang opzeggen. Nu is het te laat, al vraag ik me wel af wat de daders aan mijn bezittingen hebben.”

'Uitkiezen maar'

Het bedrijf wilde zich van zijn goede kant laten zien, nadat de Bossche was gevraagd persoonlijk de schade op te nemen. “Ik heb een nieuwe sleutel gekregen, want voorlopig wil ik er mijn spullen toch onderbrengen. Daarna werd ik naar een enorme grote ruimte gebracht. Hier kon ik uitkiezen wat ik wilde meenemen. Zonder dat er werd gecontroleerd of het wel mijn eigendom was. Een deel van mijn spullen lag er overigens ook.”

“Er lag zoveel uitgestald, vooral heel veel gereedschapskisten, maar ook een aantal grote tv’s. Ik hoefde het slechts aan te wijzen. Zoek maar uit, zeiden ze, en ze zouden het op een trolley laden en bij mijn ‘unit’ neerzetten. Ik had zonder problemen een tapijt mee kunnen krijgen, dat leek op dat van mij. Zo zit ik echter niet in elkaar. Ik ga toch niet met andermans spullen aan de haal? Dit is echt ongelooflijk. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer vragen er bij me rijzen. Temeer daar er geen foto’s zouden worden gemaakt of gegevens zouden worden genoteerd van wat je mee zou nemen.”

'Diefstal van binnenuit?'

“Wat ik verder zo frappant vind? Buiten hangt een aantal camera’s, binnen niet één, zover ik weet. Je zou er bijna iets verkeerds van gaan denken. Dat de diefstal van binnenuit moet zijn gepleegd en dat de daders zijn gestoord terwijl ze er bezig waren. In ieder geval moet de ‘inbraak’ het werk zijn geweest van verschillende daders. Dit krijg je niet in je eentje voor elkaar. Echt, van heel veel opbergplekken was de stalen omlijsting vernield.”

Shurgard Storage zelf was maandag onbereikbaar. De politie laat desgevraagd weten dat er vorige week zondag in alle vroegte tientallen ‘kluisjes’ van de vestiging in Den Bosch zijn leeggeroofd. Wat er precies is buitgemaakt bij het bedrijf aan de Rietveldenweg, is nog onduidelijk. Mogelijk is er dus op meer dagen ingebroken, want behalve Helen Wiltschut heeft zich nog een aantal mensen bij Omroep Brabant gemeld van wie spullen afgelopen vrijdag zijn ontvreemd.

Beelden van beveiligingscamera's

De politie bevestigt dat er ‘waarschijnlijk sprake is van meerdere daders’ en ze meldt verder dat er beelden van beveiligingscamera's van de inbraak zijn. Shurgard Storage heeft namens zichzelf en de huurders aangifte gedaan. De huurders zijn allemaal verzekerd voor diefstal.

Shurgard telt verspreid over Europa ruim 200 vestigingen en verhuurt opslagplaatsen van verschillende grootte. In de vestiging in Eindhoven werd twee jaar geleden ook al ingebroken.