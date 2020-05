Acht stations 'coronaproof' gemaakt, bekijk hier hoe dat er uitziet

Coronastickers op het station in Eindhoven.

Acht stations in Brabant zijn dinsdag 'coronaproof' gemaakt. Zo moeten stickers erop wijzen om voldoende afstand te bewaren, zijn er afstandslijnen bij (rol)trappen en kaartverkoopautomaten en worden aparte in- en uitgangen gemaakt.

Geschreven door Bart Elzendoorn

In rap tempo brachten tien 'plakkers' honderden stickers en afstandslijnen aan op de stations. In Brabant zijn de volgende stations aangepakt:

Eindhoven Centraal

Deurne

Helmond

Helmond Brandevoort

Helmond 't Hout

Helmond Brouwhuis

Den Bosch

Tilburg

Breda is vorige week al bestickerd. Donderdag zijn Bergen op Zoom en Gilze-Rijen aan de beurt. Het is de bedoeling dat reizigers op roltrappen vier treden afstand houden van elkaar. Op het perron moet je vijf tegels afstand houden. In de lift mogen maximaal twee mensen. Bagagekluizen zijn niet in gebruik.

Naar het toilet gaan kan nog wel, maar alleen bij de toiletten waar je contactloos kunt betalen. Ook worden de stations extra goed en vaker schoongemaakt. Een overzicht van alle maatregelen vind je hier.

Bekijk in video hoe een 'coronaproof' Eindhoven Centraal er uitziet:

Wachten op privacy instellingen...

Eigen verantwoordelijkheid

Het is nog niet duidelijk of extra gehandhaafd gaat worden op de stations. "Allereerst is het de verantwoordelijkheid van reizigers zelf om het te doen. Je ziet op heel veel plekken dat we moeten wennen aan de anderhalve meter. Dat geldt ook gewoon op de stations", weet woordvoerder Arno Leblanc.

De NS wil alle stations in Nederland aanpakken. Vanaf 1 juni verwacht de NS meer passagiers. Die moeten dan verplicht een mondkapje op. Welke maatregelen verder in de trein zullen gelden, is nog niet duidelijk. Leblanc: "Ook dan blijft het advies om alleen met de trein te gaan als het echt moet."

Een coronasticker op het station van Eindhoven.