Rianne Donders verloor haar zoon bij de Tripoli-ramp: 'Ook bij corona is er vaak geen afscheid'

Rianne Donders (foto: NOS).

Als burgemeester deel je lief en leed met je burgers. Misschien wel meer dan ooit staat Rianne Donders-De Leest, voormalig burgemeester van Geldrop-Mierlo, in deze coronadagen stil bij het verdriet van mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun naasten. Ze had zelf deze pijnlijke ervaring tien jaar geleden na de Tripoli-ramp.

Geschreven door Hans Janssen

Op 12 mei 2010 stortte in Libië een vliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij Afriqiyah Airways neer. 103 mensen kwamen daarbij om het leven onder wie 71 Nederlanders. Daarbij waren ook Pim Donders, de zoon van Rianne, en zijn vriendin Renske Smith. Ze waren op vakantie. Beiden werden slechts 26 jaar oud.

Ruben uit Tilburg, een jongen van toen negen, overleefde als enige de ramp. Zijn opa, Toine van de Sande, sprak zondag over hem in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Mensen snakken, bijna in ademnood, naar informatie.

In een interview met de NOS blikt Rianne Donders als moeder én als burgemeester terug op de tragedie die haar familie is overkomen. Ze vertelt dat ze zich die ochtend vastklampte aan een strohalm, al was het maar voor even. Dat misschien net hun kind en zijn vriendin de ramp zouden overleven. Zoals elke ouder of direct betrokkene dat hoopt. “Dat was dus niet zo.”

Maar toch, zolang er geen zekerheid kon worden geboden, bleef de onzekerheid knagen. “Mensen snakken, bijna in ademnood, naar informatie. Vertel ons nou eens. Is het echt waar? Dan is invoelingsvermogen en waarheidsbevinding van levensbelang. En dat staat niet in alle draaiboeken. Dat zou er op een bepaalde manier beter in kunnen.”

We hebben drie jaar moeten wachten op antwoorden.

Rianne Donders ervoer tijdens haar rouwproces ook de druk van de media. Zo had een bijeenkomst voor nabestaanden in Haarlemmermeer, vlakbij Schiphol, geheim moeten blijven. "Er was zoveel pers dat we door de keuken weer naar buiten moesten. Daar lag een fotograaf in de struiken. En dan te bedenken dat er ook nabestaanden waren die nog nooit met media van doen hadden gehad. Ik had het geluk dat ik als burgemeester geoefend ben in rampenbestrijding. Het nadeel was dat ik ook een publieke functie heb."

Rianne Donders (foto: NOS).

Tien jaar later is Rianne Donders burgemeester van Roermond en gaat het naar omstandigheden goed met haar. "De periode na het neerstorten was verschrikkelijk zwaar, er waren veel juridische procedures en we hebben drie jaar moeten wachten op antwoorden. Maar na tien jaar is er rust", zegt ze.

We zijn dankbaar dat wij zijn ouders en broer en zus mochten zijn.

"Ik voel me nog steeds een bevoorrecht mens. We zijn nog steeds een gezin en we hebben genoten van al die jaren met elkaar. We zijn dankbaar dat wij zijn ouders en broer en zus mochten zijn."

Ze begrijpt goed hoe mensen zich voelen die in deze coronatijden dierbaren zijn kwijtgeraakt, zonder dat ze op ‘normale’ wijze afscheid konden of kunnen nemen. “Dat moet je eigenlijk in vrijheid kunnen doen en dat dat nu niet kan, vind ik net zo erg. Maar hou hoop. Straks komen er herinneringen terug die je gaan helpen om dat een plaats te geven en nooit te vergeten.”

De Tripoli-ramp wordt later deze dinsdagmiddag virtueel herdacht. De jaarlijkse herdenking bij het monument in Nieuwegein kan als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan. Wel gaat vanaf vijf uur op YouTube een video online die eerst alleen door nabestaanden en andere betrokkenen kan worden bekeken. Daarna kan iedereen die bekijken.