Nertsenhouders worden bestookt met anonieme telefoontjes: ‘Ik wens u corona en een hersentumor toe’

Twee nertsen (foto: NFE)

Verschillende nertsenhouders in de provincie zeggen dat ze telefonisch worden lastiggevallen. Maandag kwamen er bij een aantal nertsenhouderijen anonieme telefoontjes binnen, die op hen dreigend overkwamen. Bij vier nertsenhouderijen in Brabant is de afgelopen weken het coronavirus aangetroffen.

Geschreven door Janneke Bosch

Joost Willems en zijn vrouw Thea uit Rijkevoort zijn nog ontzettend boos. Maandagmiddag ging de telefoon, een afgeschermd nummer, herinnert Joost zich. “Mijn vrouw pakte de telefoon op,” vertelt hij, “en ze vroegen of we een nertsenhouderij hadden.” Daarop beantwoordde ze bevestigend. Thea gaat verder: “Dan wens ik u veel corona en een hersentumor toe, zei hij. En dat bleef hij maar herhalen.”

Niet de enigen

Ze laat zich niet zomaar uit het veld slaan. “Ik heb gezegd: ‘Wat bent u een grote vent om dit via de telefoon te doen.’ En ik zei: ‘Als je wat te zeggen hebt, moet je het lef hebben om gewoon hier naartoe te komen’, maar hij bleef alleen dat zinnetje maar herhalen.”

Het is de eerste keer dat Joost en Thea zoiets overkomt. Ze delen hun ervaring in een WhatsAppgroep die ze met zo’n zeventig andere nertsenhouders delen. Daarin blijkt al snel dat ze niet de enigen zijn die met dit soort telefoontjes te maken hebben gehad.

Enorme impact

Ook bij de LTO-vakgroep pelsdierhouderij zijn de anonieme telefoontjes bekend, zegt voorzitter Martijn Pijnenburg. Hij heeft inmiddels verschillende nertsenhouders gesproken die er slachtoffer van zijn geworden. Om hoeveel het er in totaal gaat, durft hij niet te zeggen. “Dat heb ik nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval om meerdere nertsenhouderijen. Maar de meesten willen anoniem blijven, dit heeft een enorme impact.”

Pijnenburg raadt de nertshouders aan om aangifte te doen. “Schandalig dat dit gebeurt. We roepen iedereen op om daarvan aangifte te doen. We doen alles om de veiligheid van onze mensen te waarborgen. Tegen dit soort praktijken moet hard worden opgetreden.”

Joost en Thea hebben dat in ieder geval gedaan zeggen ze. “We hebben de politie gebeld, die pakken dit nu op. We willen sowieso aangifte doen.”

De politie kon of wilde dinsdag nog niet reageren.

LEES OOK: