Winkeliers missen 80 procent van hun omzet door grensblokkade in Putte

Ben loyaal, koop lokaal. Dat advies is er ook voor de inwoners van het grensdorp Putte. Maar lokaal shoppen is onmogelijk nu het dorp in tweeën is gedeeld door de grensblokkade vanwege de coronamaatregelen. Zelfs wanneer de dichtstbijzijnde winkel net om de hoek is, mogen Puttenaren de grens niet over. Winkeliers in het Nederlandse deel dreigen door gebrek aan Vlaamse klandizie om te vallen.

Erik Peeters

“We hebben serieus slapeloze nachten hiervan. Dit is een dorp met gezonde winkeliers die nu onevenredig getroffen worden. Wij zijn voor tachtig procent afhankelijk van de Belgen. Dat betekent dat we hier stilstaan en ondernemers nog maar twintig procent van hun omzet draaien”, zegt voorzitter Marc van Leijenhorst van de ondernemersvereniging.

Geen Vlaamse klanten

Zijn modezaak ligt zowat op de grens die voor de Nederlandse en Vlaamse inwoners van het dorp normaal niet meer is dan een streep op straat. Nu kunnen ze dus amper heen en weer en zeker niet om te winkelen. Ook bij de gezondheidswinkel van Wim Jaegers iets verderop is er geen Vlaamse klant te bekennen.

“Normaal heb ik op een doordeweekse dag hier zo’n 35 klanten tegelijkertijd binnen dan staat het parkeerterrein vol met Belgische auto’s. Nu is er helemaal niemand. Wij zijn voor tachtig tot negentig procent gericht op Vlaamse klanten. We kunnen het nog wel even trekken maar dit moet niet blijven duren want dan kan niemand het volhouden met het gevolg dat we een enorme kaalslag gaan krijgen.”

Omzetderving supermarkten

Ook supermarkten in Putte kampen volgens Wim Jaegers met omzetderving nu de Belgen er niet kunnen winkelen. “Die bedrijven hebben geïnvesteerd in een verzorgingsgebied dat veel groter is dan de zesendertig honderd zielen die nu bediend kunnen worden. Terwijl andere supermarkten in het land record omzetten draaien, lijden ze hier verlies. Het is een abominabele situatie.”

Wim Jaegers

De grensblokkade voelt voor de Puttenaren als een soort Berlijnse muur. “Daar zou je het best mee mogen vergelijken. Ik heb tot 1992 hier de fysieke grens meegemaakt. Toen was het niet zo erg als nu. Ik woon zelf in België en iedere keer moet ik mijn verhaal doen aan de grens om uit te leggen wat ik in hemelsnaam in Nederland ga doen. Dan zeg ik dat ik niet meer of minder doe dan samen met mijn medewerkers mijn toko overeind proberen te houden.”

'Uitzondering voor grensplaatsen'

Ook ondernemers in Baarle-Nassau, Maastricht en het Zeeuwse Sluis kampen met hetzelfde probleem. De winkeliers in Putte hopen dat de landelijke overheden snel een uitzondering willen maken voor de grensplaatsen. Daarvoor zouden de burgemeesters aan de grens meer zeggenschap moeten krijgen over de lokale situatie.

Marc van Leijenhorst: “De burgemeesters kennen de situatie aan de grens. Zij zijn het ook eens met een versoepeling.” Wim valt hem bij: “Alles wat nationaal geregeld is, hoeft niet lokaal op te gaan.”

Somberheid in grensregio

Zoals het er nu naar uitziet, blijft de grens zeker nog tot 8 juni gesloten. Wanneer er niet snel een uitzondering komt voor de grensdorpen zien de ondernemers het somber in. “Er is nu maatwerk nodig. Ondanks dat ik weet dat het allemaal met de beste bedoelingen is dat ieder land zijn best doet om het virus te bestrijden. Maar dat daarbij lokale overheden niks mogen beslissen, vind ik persoonlijk misselijkmakend”, zegt winkelier Wim Jaegers.