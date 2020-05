Bredase taxichauffeur reed rond met 'blokken' uit cocaïnelab

De rechtbank in Breda.

De politie heeft een Bredase taxichauffeur opgepakt die mogelijk werkte voor het cocaïnelab dat begin dit jaar is opgerold in Breda. De chauffeur vervoerde in zijn auto tassen met daarin ‘blokken’ coke, zo denkt de politie. Het verhaal kwam naar voren rond de eerste openbare rechtszaak over het cokelab.

Geschreven door Willem-Jan Joachems

‘Honderden kilo’s’ gingen er om in het drugslab aan de Hamdijk in Breda, maakte het OM in februari bekend. Het lab zat aan de Hamdijk op een woonwagenkamp. In die straat staat ook het huis van verdachte Willem W. (53) en zijn vrouw Adriana (50) die ook verdachte is. In hun huis ontdekte de politie het laboratorium en nog eens 30 kilo cocaïne.

Tijdens de inval troffen agenten binnen ook Roosendaler Hakim B. (39) aan. Die probeerde nog te vluchten door uit het raam te springen maar hij werd snel gepakt.

De Roosendaler is een bekende van de politie en heeft eerder in de cel gezeten voor drugsmisdrijven. Volgens de politie was hij in Breda de ‘kok’ die de drugs versneed. Versnijden betekent dat de coke wordt vermengd met andere stoffen zodat het minder zuiver wordt maar wel meer weegt: je kunt daardoor nóg meer drugs verkopen.

Specialisten onderzochten Hakims mobieltje en daarop vonden ze foto’s met ‘blokken’ (de standaardmaat van een kilo coke) en stempels die de 'blokken' uit Zuid-Amerika altijd dragen, als kenmerk voor de klant.

Verborgen camera

Dinsdag was de eerste openbare zitting over het lab voor de rechtbank in Breda. In de rechtszaal bleek dat de politie het huis aan de Hamdijk al een paar maanden in de gaten hield met een verborgen camera. Vier keer registreerde die camera de Roosendaalse kok. Maar de politie denkt dat hij er veel vaker was: 26 keer straalde Hakim zijn mobieltje aan op een zendmast in de buurt. Volgens zijn advocaat kan dat kloppen omdat zijn zus in de buurt woont.

Bij het bekijken van de beelden zagen agenten ook geregeld een taxi voor de deur stoppen. Dat was Wahib B. (33) die er in de buurt woont. De in Frankrijk geboren Wahib kwam dan voorrijden en er werden tassen ingeladen en uitgeladen: met 'blokken' en zo kunnen ook chemicaliën zijn gebracht voor het lab, denkt de politie.

Deze Wahib lijkt dus koerier te zijn geweest. Hij was al een tijdje in beeld, letterlijk. Maar de politie heeft hem nog maar pas kunnen arresteren en hij wordt nu verhoord.

Wie is Willem?

Willem W. is geen bekende in de drugswereld. Hij heeft volgens zijn advocaat ook geen strafblad voor drugsmisdrijven. Wel is hij in september 2018 nog uitgeleverd aan België omdat ze hem daar verdachten van 'leiding geven aan een misdaadorganisatie'.

Maar hij kwam al snel terug. ‘Nooit meer iets van gehoord’, was de boodschap van zijn advocaat dinsdag, die daar nog aan toevoegde dat de Bredanaar niet in België is veroordeeld en alles ontkent.

Wiet

Over het cokelab heeft Willem bij de politie gezegd dat hij dacht dat er iemand in zijn huis bezig was met wiet. ‘Tegen zijn wil in, is het naar harddrugs verschoven’, zegt zijn advocaat. Willem benadrukte tijdens een politieverhoor dat zijn vrouw en zoon hier absoluut niks mee te maken hebben.

De Bredanaar zit in de autohandel. Hij vroeg de rechtbank om vrijlating uit de cel zodat hij zijn bedrijf kan 'redden', want dat ligt al sinds februari stil. Maar de rechtbank bepaalde dat pa langer in de cel moet blijven wegens herhalingsgevaar.

Probleem

De rechtbank redeneerde dat er veel geld omgaat in de cokewereld. Als iemand drugs kwijraakt heb je een probleem. Bij vrijlating wordt Willem misschien wel onder druk gezet, om het goed te maken en dan opnieuw aan de slag te gaan, oordeelde de rechtbank.

Zoon Gradus– die ergens anders in Breda woont- mag wél de cel uit. Hij is ook gezien op de camerabeelden maar de rechtbank vindt dat hij niet nog langer in de cel hoeft te zitten. Dit mede vanwege zijn leeftijd, want hij is net 20 jaar.

Zijn moeder is al eerder vrijgelaten maar blijft ook verdachte.

Rechtszaak

Vooralsnog is de aanklacht tegen alle vijf verdachten hetzelfde: drugsproductie, bezit van grondstoffen- en apparatuur en cocaïnebezit. Willem, Hakim en Wahib blijven in de cel zitten.

De rechtszaak gaat komende zomer verder en dan volgt waarschijnlijk ook snel de inhoudelijke behandeling.