Coronanieuws: 18 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, geen btw op mondkapjes

In dit liveblog houden we je ook vandaag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zo bespreken de belangrijkste ministers woensdagmiddag in Den Haag opnieuw de coronacrisis en de aanpak ervan. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht.

De voornaamste feiten op een rij:

Woensdag houden de belangrijkste ministers weer crisisberaad, er worden geen grote besluiten verwacht

In totaal zijn er 8736 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

14.40

Onder conducteurs en machinisten heerst angst voor een te forse toeloop van het aantal treinreizigers als de reguliere dienstregeling in het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer wordt hervat. Het spoorwegpersoneel vreest dat treinen voller raken dan de afgesproken capaciteit van 40 procent. Dit zegt bestuurder Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC.

14.21

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben samen met Italiaanse collega’s software ontwikkeld waarmee het coronavirus sneller opgespoord kan worden op longfoto’s. Het is software voor echoapparaten, waarvan ziekenhuizen er vaak al tientallen in huis hebben. Volgens de onderzoekers kunnen 'relatieve leken' daarmee echobeelden interpreteren 'als ervaren longexperts'.

14.05

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen met 18. Dat zijn er 32 minder dan een dag eerder. In totaal zijn er 8736 coronabesmettingen in onze provincie.

14.00

Sinds dinsdag zijn bij het RIVM 52 nieuwe coronadoden gemeld. Het officiële dodental komt daarmee op 5562. Landelijk gezien steeg het aantal ziekenhuisopnames met 52. Dat brengt het totaalaantal op 11.430.

13.39

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21 procent.

13.10

Studenten eisen snel een financiële compensatie. Volgens twee belangenorganisaties verliezen studenten sinds het begin van de coronacrisis ongeveer 530 euro per maand aan inkomen. Ze gaan deze dinsdag voor de tweede keer politici aanspreken op Twitter onder de hashtags #nietmijnschuld en #duurtlang. Met de actie willen de initiatiefnemers het ook opnemen voor flexwerkers.

12.48

Het lijkt wel alsof inwoners van Oisterwijk vooruit lopen op het samengaan met het dorp Haaren. Nu al storten ze er hun afval in de milieustraat, omdat het in hun eigen woonplaats zo druk is, zelfs nu de openingstijden zijn verruimd. Maar, zo meldt de gemeente Oisterwijk, dit leidt tot onveilige situaties om eraan toe te voegen dat de milieustraat in Haaren alleen bedoeld is voor mensen die in deze gemeente wonen.

12.40

Het Rode Kruis is begonnen met een WhatsApp Hulplijn voor anderstaligen. Speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn en daardoor mogelijk nauwelijks iets meekrijgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De Hulplijn is (vooralsnog) in het Turks bereikbaar op 06-48 15 80 53 en in het Marokkaans/Arabisch/Tamazight (Berbers) op 06-48 15 80 55.

12.27

Het was afgelopen vrijdag het drukst in het openbaar vervoer sinds premier Mark Rutte eind maart de 'intelligente lockdown' afkondigde. Vanaf vorige week woensdag stappen duidelijk meer mensen in de bussen en treinen, maar nog lang niet zoveel als vanouds. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ov-chipkaartbedrijf Translink. Dinsdag checkten reizigers 820.000 keer in met hun ov-chipkaart. Dat waren er net iets minder dan vrijdag, toen een record werd bereikt sinds het begin van de coronacrisis. Maar de oude niveaus worden nog niet gehaald. Ter vergelijking: in 2019 checkten op een vergelijkbare dinsdag 4,5 miljoen mensen in.

12.10

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties moeten gedupeerden van een geannuleerde vlucht vanwege het coronavirus hun geld teruggeven als die passagiers geen voucher willen ter compensatie. De keuze voor een financiële vergoeding is een recht van de gedupeerde, dat vastligt in het Europees passagiersrecht, zegt de Europese Commissie.

12.06

Ook op de snelwegen wordt het steeds drukker. Op vier belangrijke Brabantse snelwegen reed dinsdag zo'n 81 procent van het verkeer dat voor de coronacrisis op de weg zat. Eind vorige maand was dat nog 75 procent. Als deze trend doorzet, ontstaan over vier weken weer files, zo is de verwachting.

11.46

Pathé werkt toe naar de heropening van de bioscopen op 1 juni. Van 1 juni tot 1 juli geldt een maximumcapaciteit van dertig bezoekers per zaal. Bezoekers moeten vooraf online tickets bestellen. Een stoel reserveren kan niet. Je krijgt een plekje aangewezen. De eerste films die vertoond worden zijn films die net voor de sluiting in release waren.

Voorzorgsmaatregelen in bioscopen van Pathé.

11.14

Er liggen momenteel 91 coronapatiënten op verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen. Het gaat om patiënten die bewezen positief getest zijn. Dit zijn er 19 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 65 coronapatiënten. Dat is er één minder dan dinsdag. In totaal liggen er nu dus 165 coronapatiënten in de ziekenhuizen die positief getest zijn. Er liggen 76 coronaverdachte patiënten in de ziekenhuizen. Van deze patiënten is dus nog niet officieel vastgesteld dat ze het virus hebben. Dit alles blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

10.54

Center Parcs De Kempervennen in Valkenswaard gaat 29 mei weer open. Voordat het park opengaat, is getoetst of het park aan alle gezondheidsmaatregelen voldoet. In alle parken van Center Parcs zijn maatregelen genomen. Er zijn looproutes ingesteld, kun je volledig digitaal inchecken en kun je op diverse plekken in de parken desinfecteren.

10.03

Nu de coronamaatregelen langzaam worden versoepeld, neemt de drukte in het verkeer toe. De gemeente Tilburg anticipeert hier op en gaat tot 1 juni een aantal zaken veranderen in het verkeer in de stad. Zo krijgen fietsers en voetgangers langer groen licht bij drukke kruispunten en in de buurt van scholen. Op die manier wordt het risico op opstoppingen bij verkeerslichten verkleind. Binnen de ringbanen gaat de snelheid omlaag van vijftig naar dertig kilometer per uur. Fietsers en voetgangers kunnen dan ook gebruikmaken van de rijbanen als dat vanwege de anderhalvemeterregel nodig is.

09.22

Het Erasmus MC begint een groot nationaal onderzoek naar ervaringen over de zorg in de laatste levensfase van coronapatiënten. Het Rotterdamse ziekenhuis doet een oproep aan nabestaanden en zorgverleners om hun verhaal te delen. Het is de bedoeling om te leren van die ervaringen.

07.15

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro geleden als gevolg van de coronacrisis, waar een jaar geleden nog winst werd gemaakt. Volgens de bank moest er erg veel geld opzijgezet worden voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

07.00

Cabaretier Guido Weijers dringt bij premier Mark Rutte aan op het spoedig hervatten van theatervoorstellingen. Weijers heeft woensdag namens "theaterminnend Nederland" een open brief aan de premier gestuurd met daarin een uitnodiging samen een kop koffie te drinken.

De open brief van Guido Weijers. (Bron: Guidoweijers.nl)

07.00

In maart was de nood aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, zo hoog dat sommige Brabantse ziekenhuizen één dag vooruit konden. Een lading van 1,3 miljoen Chinese mondkapjes moest verlichting brengen, maar eenmaal in onze provincie bleek bijna de helft niet te deugen. Omnroep Brabant maakte een reconstructie van de strijd om de mondkapjes.

05.30

Bedrijven die loonsubsidie hebben gekregen in de coronacrisis moeten er in sommige gevallen rekening mee houden dat ze een deel, of zelfs alle overheidssteun moeten terugbetalen. Daarvoor waarschuwen fiscalisten van KPMG Meijburg & Co. Zij spreken van een "grote fout" in de zogeheten NOW-regeling, zo meldt het FD.

05.30

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten, schrijft Trouw.

04.00

De Europese Commissie maakt vanmiddag haar besluit bekend over de vouchers waarmee luchtvaartmaatschappijen klanten compenseren voor een vanwege de coronacrisis geannuleerde vlucht. Twaalf landen, waaronder Nederland, hebben Brussel vorige maand gevraagd deze vouchers tijdelijk toe te staan. Volgens het AD wil de Europese Commissie dat gedupeerde reizigers hun geld terug kunnen krijgen wanneer ze dat willen. Ze hoeven wat de commissie betreft dus niet akkoord te gaan met een voucher.

03.30

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat groots te vieren. Dat plan valt door de coronacrisis in het water. Het orkest komt nu wel met iets anders. Zo stelde het een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Musici van het internationaal gerenommeerde orkest zullen de cd Dolf's Choice persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen.

Bij verschillende verpleeghuizen zal het orkest ook live - in kleine en wisselende samenstellingen - spelen. Dat gebeurt volgens de planning in Tilburg, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Laren en Hilversum. De cd's worden deze maand aan alle verpleeghuizen in Nederland verzonden.

03.30

De belangrijkste ministers uit het kabinet bespreken vandaag aan het eind van de middag weer de coronacrisis. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Er zal door de ministers onder meer worden teruggekeken op de opening van de basisscholen.

Ook blikken de ministers vooruit. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt open mogen gaan, net als musea, theaters en concertzalen. Na het crisisberaad woensdag is er géén persconferentie. Wel zal premier Mark Rutte de media kort bijpraten over de bijeenkomst.

03.02

Het aantal vacatures is sinds begin april verder gedaald als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt vacaturesite Indeed na analyse van eigen cijfers over april en de eerste week van mei. Begin april was er nog bijna een kwart minder vacatures dan vorig jaar, inmiddels gaat het om ruim een derde.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen ziet Indeed wel een lichte stijging van het aantal vacatures in bepaalde sectoren. Zo steeg het aantal vacatures bij kappers met 5 procent nu kapperszaken weer open zijn gegaan.