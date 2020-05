Winkel van Hudson's Bay in Breda en Tilburg wordt KOOPman, Den Bosch wordt Shoeby

3D-voorbeeld van de KOOPman in Rotterdam (foto: KroesePaternotte).

In de voormalige panden van Hudson’s Bay in Tilburg en Breda komen vestigingen van KOOPman, een nieuwe formule van The Sting Company met betaalbare kleding. Dat bevestigt winkeladviseur KroesePaternotte tegenover Omroep Brabant. Het leegstaande pand van Hudson’s Bay in Den Bosch wordt tijdelijk deels in gebruik genomen door Shoeby Fashion.

Geschreven door Ista van Galen

De Hudson’s Bay-keten, die vanaf 2017 de winkelruimtes van V&D in Breda, Tilburg en Den Bosch overnam, ging eind vorig jaar failliet en de panden staan sindsdien leeg.

KOOPman is een nieuwe formule van The Sting Company, die oorspronkelijk uit Tilburg komt. In het warenhuis worden betaalbare kledingmerken als Sutherland, April Evil en Bella Ragazza verkocht. Volgens een woordvoerder van Wereldhave, eigenaar van het leegstaande gebouw in Tilburg, is de nieuwe kledingzaak ongeveer even groot als Hudson’s Bay en V&D. Het gaat de panden van meer dan 10.000 vierkante meter dus volledig vullen.

Bevestiging Breda

Kroonenberg Groep, de eigenaar van het leegstaande pand in Breda, wilde niets loslaten over de mogelijke komst van KOOPman, maar winkeladviseur KroesePaternotte zegt nu dat de komst vaststaat. De huur van het gebouw in Tilburg was eerder al bekend.

“Er moet nogal wat werk verricht worden, maar in juni kunnen de winkels in Breda en Tilburg waarschijnlijk openen”, bevestigt managing partner Gijs Bessem van KroesePaternotte.

De voormalige vestiging van Hudson's Bay in Breda. (Foto: Hudson's Bay)

De kledingwinkel blijft er minimaal een jaar zitten. “Er zijn tijdelijke contracten getekend voor twee jaar min één dag. Dat betekent dat na het eerste jaar het contract kan worden opgezegd met een termijn van drie maanden”, zegt Bessem.

Dat heeft volgens hem alles te maken met de coronacrisis. “Het zijn gekke tijden. Niemand weet waar het naartoe gaat. Een langdurig contract aangaan is niet van deze tijd en onverstandig.”

Toch verwacht hij dat de nieuwe winkel een groot succes wordt. “Als The Sting Company ergens iets begint, is het meestal succesvol. Dus dat zal nu ook wel zo zijn”, vertelt Bessem. Als dat zo is, gaat KOOPman ook uitbreiden naar andere steden. Bij voorkeur de andere leegstaande Hudson’s Bay panden. “Die hebben genoeg ruimte. Zeker in de anderhalvemeter-economie is het handig om zo’n grote ruimte te hebben.”

De verbouwing van het pand van 16.600 vierkante meter in Breda begint volgende week. In Tilburg begint de verbouwing van het 13.000 vierkante meter grote pand deze week al.

3D-voorbeeld van de KOOPman in Rotterdam (foto: KroesePaternotte).

In de leegstaande Hudson’s Bay in Den Bosch komt geen KOOPman, maar Shoeby. De van oorsprong Bossche keten met betaalbare mode trekt er tijdelijk in, zo bevestigt Jos van de Mortel, eigenaar van het gebouw. “Shoeby heeft een anti-kraakcontract, vanwege de hele coronatoestand. We weten dus niet precies hoe lang de winkel erin blijft”, vertelt hij.

Volgens een woordvoerder van Shoeby zal de modeketen niet het hele pand gaan gebruiken. Maar wat er gaat gebeuren met de rest van het gebouw, en wanneer de winkel opengaat, is nog niet duidelijk.

De woordvoerder weet wel te vertellen dat deze opening geen invloed heeft op de huidige vestiging van Shoeby die bijna naast de nieuwe locatie staat. “Dat is een dameswinkel. Waarschijnlijk wordt op de nieuwe locatie ook de heren- en kinderkleding verkocht.”