Boer Jeroen denkt na een jaar nog bijna iedere dag aan de bezetting van zijn varkensstal in Boxtel

Dierenactivisten bezetten precies een jaar geleden de varkensstal van boer Jeroen van Sleuwen in Boxtel. Hij en zijn medewerkers denken nog bijna dagelijks aan de stalbezetting. De hele sector is volgens hem bang dat het zo weer ergens gebeurt. "Wat ze bij ons gedaan hebben kan absoluut niet. Je kunt niet zomaar mensen overvallen en inbreken hier. Zo werkt het niet in Nederland."

Het kwam op 13 mei 2019 uiteindelijk tot een grimmige confrontatie tussen dierenactivisten en boeren uit de omgeving. De politie moest uiteindelijk de bezetting beëindigen. De dag was de directe aanleiding voor de oprichting van de boerenactiegroep Farmers Defence Force.

Boer Jeroen kan er niet tegen dat de activisten zeggen dat ze met beelden kunnen bewijzen dat de varkens het slecht hebben bij hem. "Wat denk je als je met honderd man een stal binnenkomt? Dat veroorzaakt stress. En daar heb ik ook bewakingsbeelden van. Zo is te zien hoe een zeug schrikt van de dierenactivisten. Ze staat op en breekt zo een poot van een big. Vervolgens laten de activisten alleen het gewonde dier zien."

Het ergste is nog dat ze beelden online zetten die niet uit onze stallen komen.

Volgens de varkenshouder worden de dieren gewoon verzorgd. "Als de activisten dat niet belemmeren", zegt Van Sleuwen er met een kleine lach bij. "En dat er een keer een zieke tussen zit, dat heb je bij mensen ook."

De activisten hebben een jaar geleden veel leed veroorzaakt zegt Van Sleuwen. Bij de dieren en bij de boerenfamilie. "Het ergste is nog dat ze beelden online zetten die niet uit onze stallen komen. Die zijn gemaakt in andere stallen in Europa."

Wat moet je met dit soort mensen?

Jeroen reageert lacherig als hij hoort dat de bezetting een bedrijfsrisico is. "Ik ga ervan uit dat iedereen die dat leest kan beoordelen of het bedrijfsrisico is of niet. En ik denk van niet."

Robin en zijn mede-activisten stoppen niet voordat alle dieren vrij zijn. "Wat moet je met dit soort mensen?", zegt Jeroen na een korte stilte. "Wij zijn geboren als omnivoor. En we gaan van vier naar acht miljard mensen. Dan moeten we op een intensieve manier voor voedsel zorgen. Het is een utopie dat alles biologische of vrije uitloop wordt. Dan hebben we aan één aardbol niet genoeg."

