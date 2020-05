Stalbezetting is een bedrijfsrisico voor varkensboeren, zegt dierenactivist 1 jaar na Boxtel

Stalbezetter doet anoniem zijn verhaal

Het is precies een jaar geleden dat dierenactivisten uit heel Europa de varkensstal in Boxtel bezet hielden. Doordat boeren uit de omgeving naar het bedrijf kwamen ontstond snel een grimmige sfeer. De rechter veroordeelde de activisten tot een boete en voorwaardelijke celstraf, maar volgens dierenactivist Robin was dat niet terecht. Wij spraken uitgebreid met hem over de bezetting, de toekomst en Meat the Victims.

Geschreven door Noël van Hooft

De dierenactivist wil anoniem zijn verhaal doen omdat er al meerdere dreigementen bij leden van Meat the Victims zijn binnengekomen. Robin is niet zijn echte naam. Die is wel bekend bij de redactie.

Het is maandag 13 mei 2019 rond 12.00 uur als Robin en 125 andere dierenactivisten uit heel Europa de varkensstal in Boxtel binnengaan. Nog eens 125 activisten staan buiten het boerenbedrijf te demonstreren tegen dierenleed en het uitbuiten van dieren. Toen sympathisanten van de boer naar het bedrijf kwamen, ontstond al snel een grimmige sfeer. Tien uur later is de bezetting pas beëindigd door de politie. De bezetting was voor de boeren de directe aanleiding om de actiegroep Farmers Defence Force op te richten.

Ik denk dat je als veehouder tegenwoordig met dit soort risico's rekening moet houden.

Robin zat halverwege de groep die de stal binnenging. "In mijn ervaring kon ik zo de stal binnenlopen. Het eerste wat opviel was de stank." Voor Robin waren er al tientallen activisten de stal binnengegaan. "Ik zag allemaal mede-activisten ontroerd in de stallen staan. Het was erg zwaar."

In de video gaat Robin verder in op de bezetting, hoe hij tegen de boerenfamilie aankijkt en de organisatie Meat the Victims. Let op: sommige beelden in de reportage kunnen als schokkend worden ervaren:

Wachten op privacy instellingen...

Vaker bezettingen

De eigenaar wordt erg als slachtoffer gezien volgens Robin. "De media schetsen hem als het slachtoffer. Maar de echte slachtoffers zitten binnen opgesloten. De varkens." En dat vindt de dierenactivist in deze tijd niet meer kunnen. "Ik denk dat je als veehouder tegenwoordig met dit soort risico's rekening moet houden." Robin doelt daarmee op het binnenvallen en bezetten van een stal.

Als burger wijs je de overheid op deze manier op hun falen en dan word je op deze manier gestraft.

Want hoewel er voor 67 activisten een straf van 300 euro en twee weken voorwaardelijke celstraf boven het hoofd hangt denkt Robin niet dat dat een reden is om geen stallen meer te bezetten. De activisten zijn in hoger beroep gegaan. "Het is een zware straf", verzucht Robin. "Als burger wijs je de overheid op deze manier op hun falen en dan word je op deze manier gestraft."

Robin en zijn mede-activisten vinden de bezetting gerechtvaardigd. Hij vergelijkt het redden van een hond uit een snikhete auto met het aan de kaak stellen van misstanden in de stallen. "Voor het ene krijg je een lintje van de burgemeester en voor het andere word je als crimineel gezien."

Dieren hebben we tot slaaf gemaakt van ons systeem.

Volgens de dierenactivist hebben ze vastgesteld dat de staarten van biggen werden gecoupeerd (afgebrand). Dat is nog niet verboden in Nederland. Ze couperen de staarten omdat varkens in stallen staartbijten. Dat doen de dieren uit verveling. "Verder is het huisvesten van dieren op deze manier voor de wet nog geen wanorde maar ethisch gezien wel. Dieren hebben we tot slaaf gemaakt van ons systeem."

Maar waarom dan een bedrijf binnenvallen? Volgens de rechter hebben de dierenactivisten daarmee de wet overtreden. Robin betwijfelt dat. "In de wet staat dat je een dier in nood moet helpen. En ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat de dieren die daar binnen zitten, en in andere stallen in de veehouderij, zeker weten in nood verkeren." En volgens de activisten konden ze het alleen op deze manier aantonen omdat de overheid en de controlerende instantie NVWA tekortschieten.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde in november dat de actievoerders geen recht hadden om het boerenerf te betreden en de stal te bezetten. Omdat het om een geplande actie was, hield de rechter alle 67 demonstranten die terechtstonden verantwoordelijk. De dierenactivisten ontkennen dat ze varkens in gevaar hebben gebracht.

Dieren moeten als individu gezien worden, als wezens met gevoel en recht op leven.

Na de bezetting van de stal wordt een vervoersverbod voor de varkens ingesteld. Leden van Meat the Victims hebben volgens de autoriteiten de varkens namelijk gevoerd en dat kan ziektes veroorzaken. Robin ontkent de dieren in gevaar te hebben gebracht. "Van voeren is nooit sprake geweest. Wel hebben er een aantal mensen de dieren water gegeven omdat de stroom van het voeder- en drinksysteem werd uitgeschakeld."

(Lees verder onder de foto)

De activisten drongen op 13 mei 2019 de stal in Boxtel binnen(foto: archief).

De dierenactivist klinkt wat boos als er gevraagd wordt waarom ze de varkens in gevaar hebben gebracht. Hij wil daar absoluut niks van weten. ‘’De pakken, zogenaamde biosuits, die we aanhadden hebben we in een agrarische winkel gekocht. En onze schoenen zijn ontsmet bij het binnen komen van de stal. Daarmee hebben we zelfs meer gedaan dan waaraan je moet voldoen om een stal binnen te gaan."

De dierenactivist heeft zijn doel niet bereikt met de stalbezetting. "Het onrecht wat wij daar een jaar geleden hebben vastgelegd, gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds." Robin benadrukt dat hij pas zijn doel heeft bereikt als alle dieren vrij zijn. ''En dat ze niet meer als bezit worden gezien voor de wet. Dieren moeten als individu gezien worden, als wezens met gevoel en recht op leven."

Reactie boer Jeroen

Het was de stal van Jeroen van Sleuwen waar Robin binnen zat. Hij en zijn medewerkers denken nog bijna dagelijks aan de stalbezetting. Niet alleen hij maar de hele sector is bang dat het zo weer ergens gebeurt. "Wat ze bij ons gedaan hebben kan absoluut niet. Je kunt niet zomaar mensen overvallen en inbreken hier. Zo werkt het niet in Nederland."

Gebroken poot

Boer Jeroen kan er niet tegen dat de activisten zeggen dat ze met beelden kunnen bewijzen dat de varkens het slecht hebben bij hem. "Wat denk je als je met honderd man een stal binnen komt? Dat veroorzaakt stress. En daar heb ik ook bewakingsbeelden van. Zo is te zien hoe een moeder schrikt van de dierenactivisten, ze staat op en breekt zo een poot van een big. Vervolgens laten de activisten alleen het gewonde dier zien."

Volgens de varkenshouder worden de dieren gewoon verzorgd. "Als de activisten dat niet belemmeren", zegt Van Sleuwen er met een kleine lach bij. "En dat er een keer een zieke tussen zit, dat heb je bij mensen ook."

Bedrijfsrisico? Ik denk van niet.

De activisten hebben een jaar geleden veel leed veroorzaakt zegt Van Sleuwen. Bij de dieren en bij de boerenfamilie. "Het ergste is nog dat ze beelden online zetten die niet uit onze stallen komen. Die zijn gemaakt in andere stallen in Europa."

Jeroen reageert lacherig als hij hoort dat de bezetting een bedrijfsrisico is. "Ik ga er vanuit dat iedereen die dat leest kan beoordelen of het bedrijfsrisico is of niet. En ik denk van niet."

Robin en zijn mede-activisten stoppen niet voordat alle dieren vrij zijn. "Wat moet je met dit soort mensen?", zegt Jeroen na een korte stilte. "Wij zijn geboren als omnivoor. En we gaan van vier naar acht miljard mensen. Dan moeten we op een intensieve manier voor voedsel zorgen. Het is een utopie dat alles biologische of vrije uitloop wordt. Dan hebben we aan één aardbol niet genoeg."