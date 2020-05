Aantal nertsen dat sterft aan corona lijkt mee te vallen: 'Maar het blijft best spannend'

Nertsen worden extra goed in de gaten gehouden (foto: NFE).

Het lijkt erop dat het aantal met coronavirus besmette nertsen meevalt. Het gaat voor zover bekend alleen om de dieren op de eerder gemelde bedrijven in Milheeze, Beek en Donk, Deurne en De Mortel. Daarna hebben zich er op de bedrijven waar ze gehuisvest waren, geen andere ziektegevallen voorgedaan.

Geschreven door Hans Janssen

Daar gaan dierenarts Haico Koenen uit Gemert en voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) voorlopig van uit. “Het lijkt eigenlijk positief, maar het zegt weinig want het blijft best spannend”, aldus Koenen.

'Risico aanwezig'

Sinds de eerste besmettingen eind april aan het licht kwamen, bij nertsenhouderijen in Milheeze en Beek en Donk, is er slechts één nieuw bedrijf bij gekomen: in Deurne. Er is ook nog corona ontdekt in twee stallen in Milheeze en De Mortel, maar die zijn van dezelfde eigenaar als het eerder getroffen bedrijf in Milheeze. Dat verklaart ook dat ze alle drie besmet zijn: “Dat risico kun je lopen wanneer hetzelfde personeel op dezelfde bedrijven werkt.”

Later deze week komt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een nieuwe stand van zaken. “Ik verwacht geen nieuwe, verrassende ontwikkelingen. Ik denk dat hoogstens de afgezette gebied rondom de getroffen nertsenfarms kleiner wordt”, zegt Verhagen. In de eerste luchtmonsters op twee locaties van de nertsenhouder uit Milheeze en de farm in Beek en Donk werd de ziekteverwekker niet buiten de stal gevonden.

'Vijfdubbele veiligheidsgrens'

“Na de ontdekking van het virus is steeds een gebied van vierhonderd meter afgezet. Een vijfdubbele veiligheidsgrens. Ik vind het prima, dat er toen voor zo’n ruime marge is gekozen om verspreiding in de kiem te smoren. Maar ik kan me indenken dat het voor mensen in de buurt lastig kan zijn dat er voor hen een omleiding geldt. Zolang niet duidelijk is of het virus zich ook door de lucht kan verplaatsen, zijn deze maatregelen echter nodig. Mogelijk ziet het ministerie aanleiding om het risicogebied te verkleinen”, vertelt Verhagen.

Verder wil en kan hij niet vooruitlopen op wat mogelijk wordt bekendgemaakt. Hij stelt wel dat zijn sector ‘dubbel alert’ en ‘gefocust’ is om besmetting van nerts op nerts en van mens op nerts te voorkomen. Volgens Verhagen van de NFE zitten de nertsenhouders erbovenop om mogelijke ziektekiemen uit de stallen te halen.

“Ze doorlopen de gebruikelijke procedures door bij twijfel of ziekteverschijnselen direct de dierenarts, de GGD en de NVWA in te schakelen. Ik heb het idee dat het aantal sterfgevallen op onze nertsenfarms minimaal is, niet groter dan normaal het geval is op bedrijven waar dieren worden gehouden.”

'Gek in hun hoofd'

Hij kan zich dan ook enorm opwinden over de anonieme bellers die de afgelopen weken verscheidene nertsenhouders 'corona en een hersentumor' toewensten. “Mensen die zoiets doen, zijn gek in hun hoofd. Ik hoop dat de politie er serieus werk van maakt, dat ze opgepakt worden en dat ze openlijk aan de schandpaal worden genageld. Dit is gewoon walgelijk en eigenlijk zou ik er helemaal geen woorden aan vuil moeten maken. Deze mensen zijn erger dan ziek en hebben hulp nodig.”