Enorme drukte bij milieustraten zorgt voor meer afvaldumpingen in Brabantse natuur

De dumping in Zevenbergen (foto: politie)

Er wordt in coronatijd meer afval gedumpt in de Brabantse natuur dan anders, vooral in de natuur. Dat bevestigt Gedeputeerde Staten op vragen van D66.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De provincie is op de hoogte van de toename van afvaldumpingen in de Brabantse natuur. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de enorme drukte bij milieustraten. De provincie schrijft dat er meer geld en mankracht wordt vrijgemaakt om in de buitengebieden te handhaven.

“De toezichthouders in het buitengebied doen op dit moment wat ze kunnen. Als gevolg van de coronamaatregelen is de druk op het buitengebied toegenomen. Voor 2019 en 2020 heeft de provincie al extra geld beschikbaar gesteld om extra opsporingsambtenaren aan te stellen voor meer toezicht in natuurterreinen”, meldt Gedeputeerde Staten.

Stumper

De toename is niets nieuws en speelt al jaren. In 2018 werd de (inmiddels beëindigde) campagne ‘Een dumper is een stumper’ gelanceerd, werden extra boa’s aangesteld in de strijd tegen milieucriminaliteit en kwam zelfs minister Grapperhaus een kijkje nemen.