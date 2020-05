Gewelddadige dood Rik van de Rakt: burgemeester noemt anonieme beschuldiging aan haar adres 'laf'

Burgemeester Moorman van Bernheze (foto: Niels Penninkhof)

Laf. Dat vindt burgemeester Marieke Moorman van Bernheze van de anonieme verwijten aan haar adres, rondom de gewelddadige dood van Rik van de Rakt in Oss. Een statushouder uit Soedan, die woont in Heesch, wordt ervan verdacht de 18-jarige jongen te hebben doodgestoken. Op muren in Oss en Heesch kalkte iemand: Moorman is de dader. "Die persoon mag zich melden, dan kan ik vragen waarom iemand zoiets doet", zegt Marieke Moorman.

Geschreven door Tonnie Vossen

De burgemeester deed eerder al aangifte van smaad en laster. "De teksten waren heel naar. Ik zou liegen als ik zeg dat het niet kwetsend is", laat de burgemeester weten. De bekladdingen volgden op de aanhouding van een statushouder die verdacht wordt van het doodsteken van Rik van de Rakt. Sommige inwoners van Bernheze houden de burgemeester daarvoor verantwoordelijk.

'Nooit onveilig gevoeld'

"Ik vind het ook laf", zegt de burgemeester nu. "Als mensen iets van mij vinden of over mij vinden, zeg het mij dan, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan."

De intimidaties hebben burgemeester Moorman nooit zodanig geraakt dat ze zich er onveilig door gevoeld heeft, laat ze vol overtuiging weten. Afgezien van de vraag wie er achter zit, zijn de bekladdingen voor de burgemeester geen zwaarwegend onderwerp. "Veel belangrijker is het verdriet van de ouders van Rik en de onderzoeken die nu lopen. Daar gaat het nu om."

Verward

De 18-jarige Rik van de Rakt werd in april zwaargewond gevonden in Oss. Aanvankelijk was onduidelijk wat er met het slachtoffer was gebeurd. Later bleek hij neergestoken te zijn. Diezelfde dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt. De asielzoeker heeft een voorlopige verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen.

De aanhouding van de vluchteling lag erg gevoelig. De vluchtelingendiscussie in de gemeente Bernheze is al jaren explosief. In 2016 waren er rellen in Bernheze tegen de geplande komst van een azc. Er werden toen onder meer dode varkens neergelegd. De gemeente zag af van het AZC, maar wel werden extra statushouders geplaatst.

LEES OOK: