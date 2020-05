A67 was bij de grens in beide richtingen afgesloten door bosbrand Cartierheide

De snelweg A67 tussen België en Eindhoven is donderdag aan het eind van de middag een uur afgesloten geweest in beide richtingen. Oorzaak was een bosbrand die rond kwart voor vijf uitbrak in de Cartierheide bij Hapert.

Het vuur was vrij snel onder controle is. Voor het blussen zijn vier wagens ingezet. Eén hectare natuur is in vlammen opgegaan, eerder in de week ging in hetzelfde gebied vier hectare verloren.



Tegen zes uur was de stremming van de A67 voorbij. In de richting van België heeft tegen half zes een file gestaan van drie kilometer; het verkeer werd geadviseerd om te rijden via Breda.