Casino's willen vóór 1 september open: 'Dit is niet logisch en niet eerlijk'

In de vestigingen van Jack's casino worden allerlei maatregelen getroffen. (foto: Eva de Schipper)

Ze zijn er helemaal klaar voor, maar het lijkt erop dat het kabinet in deze coronacrisis de casinobranche is vergeten. En wanneer er in deze houding niets verandert en casino’s pas op 1 september open mogen, dan is dat te laat en staan de banen van duizenden medewerkers op de tocht. Tenminste, dat stelt Eric Olders, algemeen directeur van JvH Gaming & Entertainments in Den Bosch.

Tot zijn concern behoren onder meer de twaalf vestigingen van Flash en Jack’s Casino in Brabant. Eén van die speelhuizen staat op een steenworp afstand van ...het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. .

Het zijn spannende tijden, met veel zorgen en weinig slaap. Zo legt casinodirecteur Olders uit in de onderstaande video:

Kind van de rekening

“Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld kunt zijn wanneer je iets niet krijgt wat je aan Sinterklaas hebt gevraagd. Maar als-ie alles van je afpakt, ja, dan heb ik er daar toch wel grote moeite mee”, aldus Olders. Volgens de topman is zijn organisatie, die ooit in Tilburg van de grond kwam, coronaproof.

“We zijn een sector waar klanten en medewerkers zich enorm veilig en vertrouwd voelen. Bovendien zorgen we ervoor, als we open zijn tenminste, dat mensen niet illegaal gaan gokken. Nu lopen wij én het rijk geld mis en worden her en der illegale bingo’s of gokspelen gehouden. Wat je ook niet mag vergeten: voor mensen met een verslaving hebben we een hulpprogramma.”

Olders voelt zich wel gesteund door het Nederlandse staatsbedrijf Holland Casino en de nationale branchevereniging VAN. “We hebben zelfs op verzoek van het ministerie een tachtig pagina's tellend protocol opgesteld, kregen er ook een compliment voor, maar daar wordt helemaal niets meegedaan."

'Niet logisch en niet eerlijk'

Olders ging donderdag met zijn collega van Holland Casino het gesprek aan met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Hun boodschap? "Dat de beslissing niet logisch en niet eerlijk is. Wij kunnen op een verantwoorde manier open. Daarnaast maken wij ons ernstige zorgen om het illegaal gokken."

Het doet Olders ook persoonlijk extra pijn dat hij, naar zijn zeggen, in de steek wordt gelaten. Hij heeft zelf corona gehad (maar is inmiddels wel hersteld) en weet dat een aantal collega’s met ergere verschijnselen op de intensive care terecht zijn gekomen. "Ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld."

