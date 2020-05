Protest met theaterstoelen en spijkerbroeken bij officiële benoeming Brabantse gedeputeerden

Protest met theaterstoelen en spijkerbroeken bij het provinciehuis in Den Bosch, waar vrijdag de nieuwe gedeputeerden officieel worden benoemd. Vooral het ontbreken van een gedeputeerde voor cultuur en de geringe aandacht voor natuur en milieu roepen veel weerstand op.

De nieuwe coalitie bestaat uit het CDA, Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant. Er komt wel een gedeputeerde met vrije tijd in de portefeuille, maar geen bestuurder voor cultuur. Daarmee 'schoffeert het nieuwe provinciale bestuur de kunstenaars, artiesten en culturele instellingen door ze weg te zetten als onderdeel van de 'vrije tijd', aldus de actievoerders.

Stoelenberg Theater Artemis, Het Zuidelijk Toneel, Theater aan de Parade en zzp'ers in de cultuursector protesteren vrijdag samen onder de noemer de Kunst van Brabant. Ze stapelden stoelen uit diverse Brabantse theaters op voor het provinciehuis, en wel zo dat het lijkt alsof ze door een shovel bij elkaar zijn gekwakt.

Ook Extinction Rebellion Den Bosch is niet blij met de plannen van het nieuwe provinciebestuur, als het gaat om het klimaat- en milieubeleid. Niet economische groei, maar de leefbaarheid op aarde moet een randvoorwaarde zijn van het beleid van de provincie, vindt de actiegroep.

Spijkerbroeken van bezorgde Brabanders

Vanwege de coronacrisis kan er niet met een grote groep tegelijk worden geprotesteerd, daarom riepen de actievoerders eerder op om een spijkerbroek in te leveren bij een verzamelpunt. De spijkerbroeken komen van bezorgde Brabanders. Ze staan symbool voor de burgers die zich grote zorgen maken over de toekomst van al het leven op de aarde. De spijkerbroeken liggen in een cirkel voor het provinciehuis.