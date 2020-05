Grote Kerk Breda weer langzaam zichtbaar, steigers weken later weg door coronacrisis

De trots van Breda wordt weer langzaam zichtbaar. De steigers rondom de Grote Kerk worden op dit moment weggehaald. Dit gebeurt weken later dan gepland, doordat de Belgische bouwers vanwege strenge coronaregels in eigen land niet verder konden.

"We zijn heel trots dat de kerk snel in alle pracht weer te zien is", vertelt directrice Marieke Wiegel opgelucht. Het ijzeren geraamte rondom het belangrijkste monument van de stad was voor veel Bredanaars een doorn in het oog. Afgelopen maandag is begonnen met het weghalen van de steigers. Voor het Pinksterweekend van 31 mei moet het ijzerwerk verwijderd zijn.