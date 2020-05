Drie katten bij besmette nertsenhouderij hadden ook corona, mensen lopen geen gevaar

Drie boerderijkatten bleken besmet (foto: pixnio).

Drie katten op een door corona getroffen nertsenhouderij in Milheeze zijn ook besmet geraakt met dit virus. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit gemeld. Bij de drie zogeheten boerderijkatten zijn antistoffen tegen COVID-19 aangetoond. Dit betekent dat ze besmet zijn geweest.

Geschreven door Hans Janssen

In het huidige onderzoek zijn elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten werden antistoffen tegen COVID-19 gevonden.De katten op de vier andere nertsenfarms waar het virus is gevonden, worden nog onderzocht. Hun eigenaars is gevraagd de dieren binnen te houden.

Ook hond besmet

De bekendmaking staat in de wekelijkse analyse van het departement naar de relatie van corona en dieren. Die vermeldt ook dat voor het eerst in Nederland een hond corona heeft gehad. Deze 8-jarige Amerikaanse bulldog is inmiddels geëuthanaseerd. Dit geval heeft niets te maken met de besmettingen in de nertsensector. Het RIVM meldde eerder al dat honden en katten het virus kunnen krijgen.

In de analyse wordt ingehaakt op een vervolgonderzoek na de vondst van het coronavirus bij nertsenhouderijen in Zuidoost-Brabant. Het virus, dat COVID-19 kan veroorzaken, werd er eind april voor het eerst aangetroffen. In totaal zijn op twee bedrijven in Milheeze en farms in Beek en Donk, De Mortel en Deurne enkele tientallen nertsen ziek geworden en/of overleden. Bij drie van de elf onderzochte katten die op één van deze vijf locaties verblijven, zijn dus ook antistoffen gevonden.

Mensen lopen nauwelijks risico

Mensen die in de buurt wonen of verblijven van nertsenhouderijen waar het coronavirus is geconstateerd, lopen nauwelijks gevaar op besmetting. De kans op blootstelling aan het virus buiten de stal is verwaarloosbaar, zo meldt het ministerie van Landbouw. Vanwege het gevreesde risico op verspreiding over een gebied buiten de getroffen nertsenhouderijen werden luchtmonsters genomen.

Het eerdere RIVM-advies om uit voorzorg niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet nertsenbedrijf, totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn, komt nu te vervallen. De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek gaan hiermee akkoord. Mensen die in de directe omgeving van het getroffen nertsenbedrijf in Deurne wonen, krijgen vrijdagavond nog een brief van de gemeente met informatie. De afzetlinten verdwijnen; de onderzoeken gaan wel door.

Besmet door mensen

De pelsdieren die de coronaverschijnselen hebben opgelopen, zijn besmet geraakt door personeel of familie van de eigenaars van de bedrijven. Het blijft volgens de onderzoekers en het RIVM daarom belangrijk dat mensen die in stallen van besmette nertsenbedrijven werken, de voorzorgsmaatregelen conform het GGD-advies op blijven volgen.

De coronabesmetting leidde in brede kring tot bezorgde reacties, al reageerde niet iedereen even verrast, omdat fretten, nertsen en dus ook katachtigen gevoelig zijn voor dit virus. Aan de hygiëne in de bedrijven heeft het niet gelegen, meldt Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, Hij reageerde woedend op recente anonieme bedreigen aan het adres van willekeurige nertsenhouders.

