Coronanieuws: lichte daling van aantal coronapatiënten zet door

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dat meldt het CBS, dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt in alle bedrijfstakken voor somberheid. De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis bedraagt inmiddels zo'n elf miljard euro. In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Volgens premier Mark Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op.

Rutte hoopt 'zo snel mogelijk' duidelijkheid te kunnen geven over vakanties.

In totaal zijn sinds eind februari 8784 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

11.34

Op de verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 85 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn. Dat zijn er acht minder dan donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is licht gedaald. Er liggen nu 58 coronapatiënten op de ic’s, twee minder dan een dag eerder. In totaal gaat het dus om 143 coronapatiënten die bewezen positief getest zijn, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

In de ziekenhuizen liggen nog 68 coronaverdachte patiënten. Van die patiënten blijkt 10 tot 20 procent uiteindelijk het virus bij zich te dragen.

“Het aantal patiënten loopt langzaam naar beneden, maar het is afwachten wat de versoepeling van de maatregelen gaat betekenen. Dat zien we pas over twee tot drie weken”, aldus een woordvoerder van het ROAZ.

11.20

Onderwijsminister Arie Slob heeft goede hoop dat volgende week nog meer kinderen gewoon naar school gaan. Dat tienduizenden kinderen nog thuisblijven is niet direct reden voor paniek, aldus de bewindsman: de groep is erg divers, en bij het volgende peilmoment verwacht hij dat het aantal flink is teruggelopen. Zo'n 50.000 kinderen blijven thuis, ook nu de scholen weer begonnen zijn, zo bleek eerder deze week uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ook de AVS zegt dat de meeste kinderen thuis zitten met een goede reden, bijvoorbeeld omdat ze in de risicogroep zitten of ziek zijn.

09.56

De gemeente Meierijstad heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland (KNH) 25 spelregels bedacht waar horecaondernemers zich aan moeten houden bij het openen en verruimen van de terrassen op 1 juni. Met de regels moet het mogelijk zijn om meer gasten te bedienen op de terrassen.

09.43

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis met het snelste tempo gekrompen sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name door de gedwongen sluitingen van cafés, restaurants en andere horeca-gelegenheden in maart werd het bruto binnenlands product (bbp) 1,7 procent kleiner vergeleken met de voorgaande periode. "In maart kreeg de economie door het virus een frontale botsing", vat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS de situatie samen.

08.10

De 30-jarige Sophie werkt in een seksclub in West-Brabant. Ze is al tien jaar sekswerker en moet nog tot 1 september wachten tot ze aan het werk mag. Dat vindt ze oneerlijk, aangezien andere contactberoepen wel weer aan de gang kunnen.

07.47

Ook in het Catharina Ziekenhuis wordt de reguliere zorg opgestart. Natuurlijk wel met de nodige maatregelen. In een animatie legt het ziekenhuis uit hoe dat werkt.

06.00

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis bedraagt inmiddels zo'n elf miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden bijna 143.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen.

05.49

Op basisscholen met veel leerlingen uit arme gezinnen is het ¡verzuim deze week hoog, omdat ouders angstig zijn hun kinderen weer de klas in te sturen. Zo dreigen kwetsbare kinderen een nog grotere onderwijsachterstand op te lopen. Daarvoor waarschuwt het Jeugdeducatiefonds, schrijft de Volkskrant.

05.04

Het ministerie van VWS mag ziekenhuizen niet langer in onzekerheid laten over hun financiële toekomst. Dat zegt David Jongen, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen het FD. Volgens Jongen is het niet mogelijk alle extra kosten voor de coronacrisis op te vangen binnen de bestaande afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

03.43

Forse ingrepen zijn nodig om de volksgezondheid in Oost-Brabant en Noord-Limburg beter te beschermen. Het grote aantal coronadoden laat volgens een brede coalitie van medici, politici en belangenorganisaties zien dat de situatie onhoudbaar is. Dat meldt het AD. Ze roepen het RIVM op haast te maken met onderzoek, nu internationale studies uitwijzen dat corona meer slachtoffers maakt in gebieden met meer luchtvervuiling.

03.30

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat naar verwachting om de grootste terugslag sinds de financiële crisis ruim tien jaar terug. Dat is de gemiddelde verwachting van economen die persbureau Bloomberg peilde, vooruitlopend op de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar buiten brengt.

02.42

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat 150.000 tot 200.000 hartpatiënten dit jaar geen zorg krijgen vanwege de coronacrisis. Dat meldt NRC op basis van een rapport dat de beroepsvereniging opstelde in samenwerking met onderzoeksbureau Gupta Strategists. Het afzeggen en uitstellen van cardiologische zorg leidt tot tussen de 65.000 en 100.000 verloren levensjaren, waarschuwt de NVVC.

02.00

Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen. Nu de coronacrisis langer duurt, vindt staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) dat voortzetting van de zogeheten Tozo-regeling gepaard moet gaan met strengere voorwaarden. Dat zeggen Haagse bronnen die inzage hebben gehad in de plannen tegen het FD.

00.47

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft de handen vol aan meldingen van fraude, waarbij misbruik wordt gemaakt van de huidige coronacrisis. Dat meldt De Telegraaf. De dienst kent sinds kort een nieuwe aanpak, om te zorgen dat het misbruik direct stopt. In veel gevallen gaan FIOD-rechercheurs bij de verdachten langs, zonder ze aan te houden. "We bellen aan en zeggen luister, we hebben je in de smiezen. Stop ermee."

00.01

Het aantal openstaande vacatures is als gevolg van de coronacrisis fors gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdwenen in drie maanden tijd ruim 60.000 vacatures. Daarmee was sprake van de grootste daling ooit gemeten en ook van de eerste daling in zeven jaar tijd.

00.01

Werknemers met een flexibel dienstverband zaten het eerste kwartaal steeds vaker zonder werk. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 1,8 miljoen flexwerkers. Een jaar eerder waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij uitzendkrachten. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van een analyse.

00.01

Bedrijven hebben in totaal ongeveer 45 miljard euro aan compensatie voor omzetdalingen aangevraagd via de NOW-regeling. Dat meldt ABN AMRO op basis van een eigen berekening. Groothandels, winkels en industriële bedrijven draaien het meeste omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor bedrijven die hun omzet zien terugvallen door de crisis. Ze kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen.

00.01

Het massaal hamsteren van levensmiddelen vanwege de coronavirusuitbraak heeft winkeliers vorig kwartaal aan een hogere omzet geholpen. Fors meer verkopen bij de supermarkten wogen zwaarder dan de neergang bij andere bedrijven in de detailhandel, de non-foodsector. Volgens het CBS dikten de opbrengsten in de hele detailhandel met vier procent aan.

00.01

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dat meldt het CBS, dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt in alle bedrijfstakken voor somberheid.

23.57

NS-topman Roger van Boxtel voorziet de komende jaren grote financiële problemen voor de Nederlandse Spoorwegen. Door de coronacrisis en het massale thuiswerken is het aantal treinreizigers minimaal en zijn de verliezen groot, zei Van Boxtel donderdagavond in Op1.