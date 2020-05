'Temperatuur gaat richting 30 graden op Hemelvaartsdag'

Verheug je maar alvast op Hemelvaartsdag. Dat wordt de warmste dag van de komende week, verwacht Alfred Snoek van Weerplaza. "Met temperaturen die misschien richting 30 graden gaan oplopen."

Deze zaterdag komt het weer daar nog niet bij in de buurt. "Dit wordt een heel rustige meidag met wat bewolking", vertelt Snoek. "Die komt vanuit het westen van de provincie geleidelijk opzetten. Daar krijgen we ook vooral in het westen mee te maken. In het oosten is het voorlopig nog prachtig zonnig weer, maar de wolkenvelden breiden zich uit. Er komen ook nieuwe wolken tot ontwikkeling. Die zijn soms best hardnekkig. Zaterdagmiddag zal de bewolking af en toe echt even de overhand hebben. Pas in de avonduren gaat het vanuit diezelfde westhoek opklaren. Ik denk wel dat het deze dag droog blijft."