Boek bijna klaar over Nederlands grootste natuurbrand: 'Het is oorlog in de Peel'

"Stuur maar vliegtuigen. Het is oorlog." Deze opmerking van een oudere man uit Deurne staat onder een van de vele foto's die te vinden zijn in een boek over Nederlands grootste natuurbrand, bijna een maand geleden in De Peel. Het boek is geschreven en gedrukt door drie brandweermannen uit Deurne. Het boek komt over twee weken uit en er zijn al honderden bestellingen.

Geschreven door Femke de Jong

Theo Vermeulen is de drijvende kracht achter het boek; 'De Peel 2020 Nederlands Grootste Natuurbrand'. Hij werkt vooral op de centrale waar alle brandmeldingen binnenkomen. De laatste dag stond hij in het veld en zag met eigen ogen hoe het eraan toeging op het slagveld.

"Op de foto's in het boek zie je de brandweermannen in actie. Dat zijn foto's van Defensie. Normaal mag je als fotograaf nooit zo dichtbij komen. Het zijn dus bij voorbaat unieke plaatjes, maar nu ook nog eens historisch. Het is de strijd tijdens de grootste natuurbrand ooit", vertelt Theo.

"Het boek is als iets kleins, iets persoonlijks begonnen. Ik wilde een onuitwisbare herinnering maken aan deze enorme brand. Op Facebook deed ik een oproep aan mensen om foto's te sturen van de brand. Uiteindelijk kreeg ik er 640 waar ik niet uit kon kiezen. Toen kwam de 18-jarige brandweerman Daan van der Steijn in beeld die opperde dat de foto's nog meer tot de verbeelding zouden spreken met toepasselijk bijschriften. Dat maakte ook de keuze wat gemakkelijker", zegt meldkamerman Theo.

Een eerste indruk van het boek over Nederlands grootste natuurbrand. (Foto:Theo Vermeulen)

Een derde Deurnese brandweerman, Walter van Bussel, die ook drukker is, maakt er een mooi boekwerk van. Begin juni moet het boek klaar zijn. En de opbrengst gaat naar organisaties rondom de Peel, zoals wijkraden die dan iets leuks kunnen doen voor de omwonenden die zo in angst hebben gezeten.

"Je kunt je nu al inschrijven en het gaat boven verwachting hard. We zitten al op bijna 400 bestellingen. Dat zijn vooral mensen uit de omgeving", weet de jonge Daan. "Er hoeven amper boeken verstuurd te worden, dus het is duidelijk dat wij niet de enigen zijn die de brand niet willen vergeten."

Daan mocht niet helpen om de brand te bedwingen. "Vanwege corona zat iedereen in opleiding al weken thuis. Dat was wel tandenknarsen. Je wilt helpen, maar het mag niet. Zo'n grote brand van dichtbij meemaken, ik weet niet of dat ooit nog zal gebeuren."

Het was oorlog voor omwonenden en brandweermannen in De Peel. (Foto: Defensie)



Het was op 20 april snel duidelijk dat het om een enorme brand ging. "Ik zat op de meldkamer" vertelt Theo. "Een natuurbrand betekent vier brandweerwagens. Maar ik kreeg al snel het verzoek van de brandweer om zestien wagens in te zetten. Dat is extreem. Later zou ook nog Defensie helpen met chinooks die vanuit de lucht in de aanval gingen."

Van links naar rechts; Daan van der Steijn, Walter van Bussel, Theo Vermeulen. (Foto:Theo Vermeulen)

Voor de oudere bewoners was het echt een dreiging die in de oorlog gevoeld is. "Dat herken je in de stem en het taalgebruik", zegt Theo.

'Laat die vliegtuigen maar komen.' 'Het is gewoon oorlog.' 'De Peel is mijn achtertuin.' 'Menneke, je staat hier nog weken.' Het zijn zo maar wat zinnetjes van omwonenden die in het boek staan.

