1/2 Sofie kon na ongeluk niet meer lopen en kwam in rolstoel, ze knapte op en zou de Vierdaagse lopen

Door een ongeluk met haar paard in 2018 kon ze niet meer lopen en belandde in een rolstoel. Maar na lang revalideren lukte het Sofie Ebben (24) uit Sint Agatha toch om stappen te zetten. Zoveel zelfs dat ze als afsluiting van haar proces de Nijmeegse Vierdaagse zou gaan lopen. Maar door corona gaat die niet door.

September 2018, Sofie brengt een merrie en haar veulen terug naar de wei. Vlak voor ze met de twee paarden de wei in loopt gaat mis. “In een split second zag ik het veulen omhoog komen”, vertelt Sofie. “Dat ging zo snel. Voordat ik het wist lag ik op de grond.” Ze klapte met haar achterhoofd op de stenen. Daarna liep het veulen nog over haar heen.